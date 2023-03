CGIL, Memórias por Categorias: Entre os Delegados o Receptor Esquerdo

Quando você está passando por um período, é necessário olhar e ouvir. Eu tento fazer isso, e vou cheirar onde posso, senão tenho medo de não poder mais falar. E assim, pela primeira vez, acompanhei de perto os eventos das coisas que vi apenas em seus momentos de ápice. Falo agora dos sindicatos, de cujos congressos nacionais certamente participei, não dos sindicatos locais e de outras classes que não a dos metalúrgicos. Quanto ao sindicato, afinal aqueles que como eu não são sindicalistas encontram frequentemente os seus dirigentes, mas dificilmente os seus militantes, pelo menos agora que já não é costume ir à porta das fábricas para distribuir panfletos. Mesmo com o Curiosity, depois de seguir seis deles e sentar ao lado de 5 a 600 delegados ao mesmo tempo, redescobri um pedaço da sociedade que não conhecia mais. Sim, apenas trabalhadores e trabalhadoras.

Tudo começou com a conferência CGIL no Alto Lazio, mas era o melhor que eu sabia, porque este lugar poderia ter sido construído, também graças a um secretário local maravilhoso, uma rede tecida de vários assuntos, ecologistas, estudantes, chefe do porto, até empresários locais; E onde, precisamente por causa desta primeira encarnação do “sindicato da rua”, uma importante vitória foi arrebatada: a decisão, posteriormente apoiada pela região, de substituir a central eólica offshore a carvão de Civitavecchia no lugar da “velha” central a gás da Eni .

alguns dias depois Vi novamente, em um quarto de hotel desconhecido no Parco dei Principi, entre Fiumicino e Roma, operários da construção civil do Lácio. Com espanto: muitas mulheres, todas muito elegantes (este é um fato visível em todos os lugares). Ver um trabalhador da construção civil de salto agulha faz você pensar em como o trabalho mudou, não apenas os capacetes para escalar guindastes em meio a cal e poeira, mas, obviamente, a indicação de que a indústria da construção já foi amplamente penetrada pela tecnologia digital.

No Congresso Nacional realizado em Modena, os trabalhadores da construção digital eram mais. E o próprio congresso, como qualquer outro, foi surpreendente: por toda parte encontrei salões de prestígio, música cênica e flores, filmes e invenções de todos os tipos e refeições com deliciosos produtos locais. Não um sinal de ‘melhoria’, como se diria no passado, mas um sinal do prestígio adquirido pelo sindicato, instituição importantíssima na sociedade e que também desta forma mostra o seu papel. De fato, por toda parte – e esta, confesso, é a parte mais tediosa, mas que atesta a importância da CGIL –, uma longa fila de autoridades que vêm prestigiar. É uma pena que quase todos, depois de se despedirem, tenham ido embora. Foi bom para ele entender que, depois da euforia de 110% que o governo se preparava para matar nos mesmos dias, vítimas de operários da construção civil e clientes mais pobres, poucos problemas se acumulavam na mesa: o que significa a verdade para a construção trabalhadores que não será possível continuar com o cimento, construindo assim de forma irresponsável e que antes precisarão de reformas para manter a fé nas metas muito próximas traçadas pela União Europeia nestes dias. Renovação energética dos edifícios?

na Conferência do Piemonte, vários legados romanos, quase todos os quais estão em Turim há cerca de vinte anos. Todos se arrependem, não digo de Ceausescu, mas certamente do seu país quando era socialista: saúde pública «não como aqui onde se tem de esperar um ano, e sim trabalho mal pago mas garantido, universidade e escola grátis até aos 17 anos» , eles me contaram.

Os dados dessa região são muito tristes: Foi vanguarda em modernidade e riqueza, PIB mais 5% da média até 1995, agora todos os indicadores estão abaixo da média nacional. Os dados aqui foram fornecidos por uma mesa redonda aberta pelo relatório do Diretor do Banca d’Italia del Piemonte, com a presença, é claro, também do Secretário Regional Giorgio Airaudo (ex-deputado da Esquerda Italiana), Diretor Geral da Michelin, Lavazza e um advogado que não me lembro de nenhum órgão dirigente. O símbolo de Turim, o carro escuro: na Alemanha um em cada quatro produzidos é um carro elétrico, na Inglaterra e na França um em cada 6, a Itália fica parada, mesmo atrás da Espanha, Eslovênia, Portugal e Romênia. A Fiat não está mais aqui, mas onde está a Stellantis? Há um depósito vazio, apenas sete funcionários, por conta própria. Houve alguma autoridade que veio discutir uma nova estratégia para o território após a fuga de Agnellis? não.

Diferentes, porque os delegados são figuras mais familiares para mim, são os membros da conferência FILC. O congresso aconteceu em Perugia, uma cidade culta mas por um tempo nas mãos da direita e ninguém saiu para escandalizar o congresso. Mas o problema que enfrentam é talvez mais difícil do que qualquer outro: a escola. Não é apenas por causa de Valditara, de prédios desabando e como ajudar a criar os filhos que os desastres iminentes em todo o mundo os deixam psicologicamente e economicamente desconfortáveis. O mais difícil para eles lidar é que a digitalização acelerada da economia, se você não quiser alienar a maioria dos trabalhadores de amanhã, exige colocar no centro um paradigma de treinamento totalmente novo, ao longo da vida. Meio que dobrando as 150 horas, alternando estudo e trabalho permanente, não essa bobagem que se oferecia. Não é uma questão apenas de professores e professoras, mas de todos os trabalhadores, talvez precisemos de um pedaço do FLC presente em cada aula. Para ajudar cada sindicato a se preparar.

E, finalmente, em Verona, Spi, o mais forte, devido à velhice. Mas todos os delegados são jovens. Mesmo em espírito, eu diria. Aliás, até fizeram aqui um desfile de moda, mas com tecidos reciclados.

Nunca me perguntei por que, aposentado, nunca me inscrevi no SPI, como se jornalista fosse outra coisa. No entanto, também os trabalhadores de outras classes, por que, quando velhos, não permanecem no mesmo sindicato de onde vieram? E assim descobri que esta questão gerou por algum tempo um difícil debate, centrado em quais problemas são horizontais, ou seja, comuns a todos, e quais não são, e portanto quais deveriam ser de jurisdição confederada, pois todos se tornam a mesma velha caminho. No entanto, a velhice não é apenas uma pensão, mas muito mais do que isso. Os aposentados ainda devem ser usados ​​como lutadores: eles podem ser valiosos no chão. Rejeitei minha sugestão de juntar Spi e Arci, onde juntos eles poderiam ser a espinha dorsal de minhas redes de rua.

Não posso me referir aqui aos problemas complexos discutidos nessas conferências, tudo o que resta é lidar com o devastador desmantelamento empresarial que vem ocorrendo nos últimos anos: fragmentação, instabilidade, contratos falsos, digitalização, todos fenômenos que obviamente enfraqueceram o poder de negociação do sindicato. E com a debilitante tarefa de enfrentar uma crise que, por questões ambientais, tecnológicas e de paradigmas produtivos, exige uma profunda mudança na ordem e na vida. Todos os relatórios preliminares dessas conferências trataram desse tema, explicitando a consciência de suas dimensões históricas. No entanto, definir e testar o caminho necessário para lidar com essa mudança é outra questão. Muito menos partidos, mas o Sindicato também está paralisado pela TINA, No Alternative, a sigla que diz “Não há alternativa para este sistema”, o veneno que parou o mundo há tanto tempo. A primeira coisa a fazer é se livrar dessa visão e voltar a pensar que a mudança é legítima e, de fato, indispensável. Mas também precisamos pensar seriamente sobre como podemos alcançar o século 21 hoje.

É difícil, mas possível. Voltei desta viagem à CGIL otimista. Não é verdade que a esquerda não existe mais na Itália. Há muito pouco no Parlamento (ou pode haver alguns no Parlamento), mas esses milhares de delegados, uma amostra do mundo mais amplo ao seu redor, são de esquerda. São pela história, que é um corpo social mas também cultural, e é natural dizer amigos e camaradas sem soar burocrático. Em suma, a esquerda está aí.