Bolsas europeias recuperam, Milão é a melhor +2,36% – Economia

Piazza Avari está tentando deixar para trás os temores de que novas crises bancárias possam seguir-se à falência do Silicon Valley Bank, Fechando a sessão com um salto decisivoque lidera as bolsas europeias. o Ftsy Meb Negociação encerrada em andamento 2,36% em 26.800 pontos.

O fechamento também está em alta para outras bolsas europeias que tentam lidar com o choque da falência do banco do Vale do Silício, Estou confiante de que o colapso não afetará o sistema financeiro global e não será seguido por outras crises bancárias. para Paris O CAC 40 fechou a sessão em alta de 1,86%, aos 7.141 pontos Frankfurt O DAX subiu 1,83%, para 15.232 pontos, enquanto o A Londres O Ftse 100 fechou em alta de 1,17%, aos 7.637 pontos.

Wall Street segue positiva Apoiado na crença de que, em linha com as expectativas, os dados de inflação dão ao Fed espaço para pausar os aumentos de juros.. O Dow Jones subiu 1,20%, para 32.200,31 pontos, o Nasdaq subiu 1,89%, para 11.401,82 pontos, enquanto o S&P 500 subiu 1,77%, para 3.923,78 pontos.

A First Republic está voando para Wall Street, marcando um aumento de 61% no início do pregão. O banco está sob pressão com a quebra do Silicon Valley Bank e sofreu enormes perdas nas últimas sessões. As bolsas europeias recuperam.

enquanto Moody’s rebaixou perspectiva do setor bancário dos EUA de estável para negativa Na esteira do “ambiente operacional em rápida deterioração” após as falências do Silicon Valley Bank e do Signature Bank.

A inflação nos EUA está desacelerando. Os preços ao consumidor em fevereiro subiram 6,0% na comparação anual, em linha com as expectativas dos analistas. Na comparação mensal, o aumento foi de 0,4%, em linha com o esperado. Os preços ao consumidor subiram 6,4% em janeiro. O valor da inflação está no menor nível desde setembro de 2021. Apesar da desaceleração, ainda está bem acima da meta de 2% do Fed, cuja pressão continua alta.

O cenário internacional continua caracterizado por alto grau de incerteza e riscos negativos. reivindicá-lo Istat em nota sobre os rumos da economia italiana Em fevereiro, ele confirma que “o caminho para a recuperação da inflação começa a demorar mais do que o inicialmente esperado”. No quarto trimestre de 2022, o PIB italiano experimentou uma ligeira variação econômica negativa como uma síntese da contribuição positiva da demanda externa líquida e da demanda interna líquida de estoques.