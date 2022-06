Este é o motivo do aumento salarial

boas notícias Para trabalhadores italianos: próximos saláriosDaqui até o final do ano, eles serão mais substancial. Entre bônus e subsídios adicionais, de fato, os seguintes subsídios Folha de pagamento Eles ficam ricos, especialmente para aqueles que não têm uma alta renda.

Não há uma única razão para as folhas de pagamento serem altas: há, de fato, uma série de fatores a serem considerados, como Cortar a cunha fiscal por quatro meses (que deve ser oficial a partir de hoje) e bónus de 200€, até meses extras como décimo quarto e a Décimo terceiro.

Esta é uma boa notícia dado que com o aumento da inflação os salários perdem poder de compra e que não existe mecanismo de reavaliação salarial, como é o caso das pensões (que deverão ter um aumento máximo em 2023 apenas para este período).

Falando nisso, aqui está um arquivoAnálise de vencimentos futuros vindo de Julho para mim Dezembro de 2022: Este é o tempo esperado para aumentos e por que motivo.

Comprovante de pagamento de julho (referente a junho)

No contracheque de julho, onde são reconhecidas autorizações adicionais para aplicação das regras em feriados anteriores, pode haver limitação do 14º salário nos setores que o fornecem.

Existem alguns acordos coletivos de trabalho nacionais, como os do setor de comércio, que determinam os salários do décimo quarto entre eles Junho E a Julho, devendo o valor adicional ser cobrado de acordo com o contracheque do mês de julho. A décima quarta que normalmente tem um valor igual ao último salário recebido, mas é reduzida se nenhum trabalho tiver sido feito nos últimos 12 meses.

Além disso, com os salários de julho, o primeiro deles deve começar a chegar Reembolsos Para aqueles registrados com a última declaração de imposto. Este só será o caso para quem apresentou as suas declarações fiscais até 31 de maio de 2022.

Atenção: Conforme explicado pelo INPS, Você não deve esperar pagar um bônus de € 200apresentado por Decreto 50 de 17 de maio de 2022, no salário do mês de julho. Como essa compensação se refere ao salário recebido em julho, será debitada apenas no contracheque de agosto.

Salário de agosto (referente a julho)

Sobre o vencimento de agosto, o décimo quarto será pago a quem, embora tendo direito, não o recebeu em julho.

Além disso, este é o salário pelo qual – como vimos acima – são pagos os € 200 únicos do bônus concedido pelo decreto de ajuda. Relembramos que para que o empregador efetue o pagamento é necessário, até aos últimos dias do mês de julho, que o trabalhador apresente uma autocertificação específica a declarar que cumpriu os requisitos estabelecidos por lei.

Em agosto, aqueles que receberão um bônus do Irpef, ou seja, a restituição do valor resultante do crédito da sua declaração de imposto de renda Formulário 730/2022, deverá ser acrescido.

Salário de setembro (refere-se a agosto)

Os pagamentos do Irpef continuam sendo feitos neste contracheque para aqueles que entregaram suas declarações fiscais com pouco atraso. Não são esperados novos aumentos, adiados – provavelmente – para o mês seguinte.

Folha de pagamento do mês de outubro (indicando setembro)

A partir de setembro, portanto com o salário de outubro, o cortar a carga tributáriamedida temporária que o governo se prepara para aprovar (talvez já hoje).

O objetivo é neutralizar a perda de poder de compra dos salários devido à alta inflação Redução da diferença entre salário bruto e líquido. Uma medida temporária, no entanto, só será implementada nos últimos quatro meses do ano, para adiar os discursos relacionados à instalação da Lei Orçamentária de 2023.

Este procedimento deve se referir a mim Rendimentos inferiores a 35 mil eurospara o qual estamos caminhando para um 4 pedaços Impostos e contribuições devidos sobre bônus. Isso deve levar a um aumento de 50 a 75 euros por mês, dependendo da renda pessoal.

Salário de novembro (refere-se a outubro)

A recompensa que será reconhecida pelo corte do tax peg deve ser carregada Quatro extratos de pagamento. Então, será um mês Setembro (O salário será adicionado em outubro) até dezembro (Com bolsa de janeiro).

Portanto, ele também tem direito a ela Salário de novembroúltimo mês em que, entre outras coisas, pode ser pago o imposto de renda de pessoa física resultante de uma declaração de imposto de formulário 730/2022.

Salário de dezembro (referente a novembro)

Também em dezembro, como no primeiro contracheque de 2023, deve haver o pagamento do bônus reconhecido com o corte de carga tributária.

Tudo isso se completa pagando o mês extra: o bônus de aniversário, ou mais conhecido como Décimo terceirono fim do mês.