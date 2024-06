GLP e GNV estão com força total e, nesse ritmo, estão jogando na sua cara de graça

Assim você terá muitos incentivos: Compre imediatamente um carro a metano ou GLP

Um dos temas mais importantes desse período é que Da poluição do ar. Na verdade, os nossos hábitos de vida afetam o ambiente, deteriorando a qualidade do ar e, portanto, também a saúde de quem nele respira e vive.

Existem muitas estratégias que estão a ser implementadas a nível político e individual para tentar parar as emissões poluentes e encorajar a regeneração ambiental. Exemplos são placas alternadas nos centros das cidades, ou Proibição de trânsito para alguns veículos Particularmente poluído.

Por outro lado então, Incentivos específicos são propostos Adquirir veículos inovadores e menos poluentes, como os movidos a gás liquefeito de petróleo ou metano, ou carros elétricos. Abaixo estão os seguintes incentivos, que foram anunciados oficialmente no último dia 25 de maio no Diário Oficial.

Novos incentivos para veículos a GPL ou metano: Bónus de retrofit

No passado dia 25 de maio, foram lançados incentivos a automóveis novos 2024 para quem pretende instalar Sistemas de combustível de metano ou GLP No seu carro. Chama-se “Bônus Retrofit” e entra em vigor a partir de 19 de junho de 2024: a partir das 10h de ontem, aliás, é possível obter o credenciamento através da área do distribuidor, e posteriormente, a data de início da reserva de suas contribuições serão determinadas. Seja conhecido. Ao contrário de outros incentivos, é por isso que Não é necessário sucata Veículo antigo e ISEE não são considerados.

Disponibilidade de bônus de atualização desconto de 800 euros Para passar para o metano e A partir de 400 euros Para fazer a transição para GLP. O requisito básico é ter um carro da classe M1 com uma classe de emissão de pelo menos Euro 4. Além disso, o desconto só é válido para a primeira instalação de sistemas de metano ou GPL e não para a substituição de sistemas antigos.

Como é feita a conversão?

Para converter seu carro em metano ou GLP, você deve ter um carro a gasolina, pois este é o único carro em que esse processo pode ser feito. O custo de instalação varia Dependendo do modelo do carro: Normalmente, os que custam mais custam cerca de 3 mil euros para o metano e 1500 euros para o GPL.

Deve-se verificar o próprio espaço disponível no interior do veículo: na verdade, o tanque de GLP e o tanque de metano, Eles ocupam espaço e aumentam a massa Veículo total, por isso é necessário entender se a instalação desses sistemas provoca a perda do assento do passageiro.