Gás e tensão com os países nórdicos. Agora todos correm por conta própria – Corriere.it

No auge da tensão na cúpula, em uma tarde de sexta-feira em Bruxelas, estourou a primeira grande crise do capitalismo: a bolha das tulipas de 1637, quando a febre do mercado em Amsterdã levou décadas bem acima do valor intrínseco das lâmpadas. Terminou, é claro, com uma explosão interna devastadora. Algo semelhante está acontecendo hoje em relação ao preço do gás, que é dez vezes mais do que a guerra na Ucrânia foi há um ano.

Então é outro pedido holandês de não interferência Com a mecânica do mercado”, Mario Draghi tirou um pouco da história: “O mercado de gás de hoje funciona como o mercado de tulipas do século XVII”, disse o primeiro-ministro a seu colega de Haia Mark Rutte. sentido esconder-se atrás do fundamentalismo liberal, enquanto a guerra nasce na Europa choque de energia O que poderia levar ao fechamento de setores industriais inteiros. A Itália, juntamente com Espanha, Grécia e Portugal – e a abertura da França e da presidente do Comitê Ursula von der Leyen – continuaram a propor tetos aos preços do gás natural que poderiam ser adquiridos na Europa por meio do gasoduto. A Holanda, que abriga a bolsa de contratos de gás (facilidade de transferência de propriedade), continuou a chamar o “mercado”. Apoiado pela Suécia e Alemanha. Rutte tentou responder à acusação implícita de Draghi de que Haia está colocando todos os interesses de sua posição financeira acima de todos os interesses, mesmo em meio a uma crise dramática. “Não estou defendendo os comerciantes – disse o primeiro-ministro holandês -. Estou defendendo o mercado”, definido hoje pela chuva de mísseis Iskander sobre a Ucrânia.



No entanto, a divisão mais significativa hoje é Berlim. Olaf Schultz tem medo Qualquer ação sobre gás ou mesmo carvão russo por si só levaria a um corte de oferta e uma recessão na Alemanha. No cargo por três meses, à frente de um governo dividido e sob enorme pressão dos industriais, o chanceler social-democrata não gostaria de mudar nada na importação de energia da Rússia. agora não. Em poucos dias, o executivo se mobilizou em Berlim bloqueando três das seis ou sete embarcações de regaseificação gás-gás oferecidas no mercado global de gás liquefeito que chegariam dos Estados Unidos ou do Catar. Mas na cúpula europeia, Schultz brigou com Draghi, propondo responder à emergência atual acelerando a energia renovável que daria seus primeiros efeitos em três ou quatro anos. O primeiro-ministro italiano respondeu: “Mantemos as metas europeias de emissões, mas estamos em uma situação difícil: não é hora de novos vazamentos pela frente”. No final, a cimeira produziu essencialmente a ideia de tentar chegar a um acordo em maio. Mas um impasse europeu terá consequências imediatas. Porque para os ventiladores há dois anos, no início da Covid, começou agora uma competição entre os principais países europeus para encontrar suprimentos de gás para substituir os russos. Cada um trabalha apenas para o seu próprio bem, apesar da intenção expressa pela Cimeira de Bruxelas de desenvolver compras conjuntas. Principalmente a corrida para a África, na qual a Itália tem uma vantagem comparativa por dois motivos: já se mudou há cerca de dez dias e é a Eni que possui os campos na Argélia sob concessão. Egito, Congo, Angola ou Moçambique que poderiam substituir – dentro de dois anos – por metano ou GNL – a maior parte dos 29 bilhões de metros cúbicos de suprimentos russos que devem falhar. Enquanto isso, a Espanha compartilhará a maior parte dos 15 bilhões de metros cúbicos de GNL que o governo dos EUA prometeu aos países do Benelux. Alemanha e Grã-Bretanha iniciaram uma rodada de capitais africanos (além do Catar) para buscar novas ofertas. READ Sábado, 22 de maio de 2021 (18:00 GMT)

A Itália está tentando fretar dois navios de regaseificação gás-gás usando uma corcunda Que custa cerca de 35 milhões por ano, com contratos de pelo menos dez anos. Se tudo correr conforme o planejado, o primeiro navio deve começar no próximo inverno e apenas o segundo em 2023, com um fornecimento de mais dez bilhões de metros cúbicos. Cerca de mais uma dúzia deve vir da Argélia e duas ou três da produção local, enquanto o desenvolvimento de energias renováveis ​​também ajudará. Já em dois anos, a Itália poderia substituir quase todos os suprimentos de gás russo, se tudo corresse bem. Mas mesmo assim ele não poderá evitar cortar o consumo no próximo inverno: um pouco de austeridade está chegando.

“Fanático por música. Solucionador de problemas profissional. Leitor. Ninja da TV premiado.”