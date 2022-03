“Full for Free”, um truque legal para os motoristas pagarem 0 euros pela gasolina

O custo do combustível aumentou significativamente e muitos consumidores estão se perguntando como abastecê-lo gratuitamente.

Na verdade, existe mais de um sistema de Pague 0 euros pela gasolina E queremos revelar alguns truques para economizar.

Existem aplicativos para smartphones, métodos e softwares para coletar cupons de gasolina e muito mais. Tudo é completamente legal.

Leia cuidadosamente.

Cheio de graça: cuidado com os cupons de gasolina grátis

Qualquer um pode obtê-lo Vales de gasolina grátis, um voucher para ser gasto em reabastecimento a um custo legal de 0. Muitos operadores de combustível (e alguns supermercados) permitem obter cartões de fidelização para acumular pontos para vales de combustível gratuitos de 10, 20 ou 30 euros.

Você pode encomendá-lo ao seu distribuidor de confiança: entre os gerentes de combustível mais populares que distribuem cartões de fidelidade, encontramos Q8 Winnie (Programa You & Eni).

Vouchers de gasolina grátis com sistema de digitalização

Você pode obter cupons de combustível gratuitos respondendo Enquetes on-line Com um sistema de crédito de combustível. Uma vez que uma determinada pontuação é atingida, um voucher pode ser usado.

Entre os muitos sites de pesquisa que oferecem essa oportunidade, encontramos Mistle board e correspondência.

Após a inscrição poderá responder aos questionários recebidos por e-mail. Com um certo acúmulo de pontos, você pode obter vouchers de gasolina no valor de 10 e 20 euros.

Gasolina grátis (ou quase) graças aos aplicativos

Outra forma eficaz de memorizar foi apresentada por O app para baixar no seu smartphone Isso permite que você encontre distribuidores de combustível a preços competitivos.

As aplicações recomendadas são Gasolina, ViaMichelin e Waze disponíveis para dispositivos Android e iOS.

Com Preços da gasolina Basta inserir o tipo de combustível do veículo (Gasolina, Diesel, Metano, GLP) ativando sua localização. O mapa indicará os distribuidores mais adequados com preços relativos.

Via Michelin e Wise são navegadores por satélite.

Na seção de busca de preços de por Michelin Você pode geolocalizar em mapas interativos para encontrar os melhores preços de gasolina e diesel nas proximidades.

bruxo Uma grande comunidade de usuários pode ser contada para fornecer informações sobre tráfego, estradas intermitentes e radares de velocidade. Aqui você também encontra a busca pelo melhor preço de combustível.