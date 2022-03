Manipulação de informações e ocultação de repercussões econômicas

Não se sabe, estamos em 19 de março, quanto tempo durará a guerra na Ucrânia, quais serão os resultados e se será alcançado um acordo entre os contendores em poucos dias para silenciar as armas.

Até agora vemos, e não apenas felizmente, tiroteio de propaganda. Se as notícias da Rússia são silenciadas devido à censura, que também afetou os correspondentes em Moscou, por outro lado, há rios de informações, muitas delas completamente infundadas. É o caso do Teatro Mariupol. Nas páginas do “Il Fatto Quotidiano” negou o massacre, que foi condenado pelas agências de notícias ucranianas. O número de mortes de civis e militares é desconhecido, os números desdobrados devem ser tomados com o benefício do inventário e devem ser examinados com uma análise de fontes que são unidirecionais.

Essa hipótese é necessária. Já escreveu Ésquilo, no século V a.C. “A verdade é a primeira vítima da guerra”.

A propaganda de guerra visa abordar as atitudes da opinião pública nos países do capitalismo ocidental, e fazê-lo sempre foi fundamental para ganhar ou perder uma guerra, para justificar escolhas econômicas por trás das quais sacrifícios, rios de dinheiro e cenários geopolíticos estão constantemente escondidos . evoluir.

O governo russo ordenou um bloqueio maciço das principais mídias sociais; O Parlamento, sem voto contrário, aprovou uma lei que prevê uma pena de até 15 anos de prisão para quem divulgar informações falsas sobre as forças armadas russas.

No Ocidente, repórteres indesejados e intelectualmente honestos que honram sua profissão jornalística foram removidos. Bloquear canais russos é uma resposta ao que é conhecido como notícias falsas, informações falsas e tendenciosas.

O Ocidente e a Rússia respondem com armas semelhantes, se um cidadão quiser entender os acontecimentos, terá que passar horas procurando fontes, classificando-as e comparando-as com outras, por isso a informação predominante é uma informação eficaz, simplificada, direta e funcional para apoio militar e econômico.para a Ucrânia.

A mídia desempenha um papel importante, e as pesquisas de opinião divulgadas nos últimos dias são de grande preocupação para os defensores da zona de aviação ou da anexação da Ucrânia pela UE. Por esta razão, a informação unilateral torna-se cada vez mais alarmante para aumentar o descontentamento, um pré-requisito para despertar o medo da guerra na opinião pública que se traduz em má aceitação de sacrifícios econômicos e causas unilaterais (Frente Ocidental e OTAN). e Ucrânia)

Muitos fatos não ditos. Por exemplo, a interligação entre a Ucrânia e a Rússia no domínio da energia: a Ucrânia recebe gás natural e combustível da Rússia para as suas quatro centrais nucleares, das quais depende mais de metade da produção nacional de energia. Se a Ucrânia fechar os oleodutos da Gazprom, não terá a principal fonte de fornecimento de energia. A própria União Europeia depende do fornecimento de petróleo e gás russo. O mundo multipolar e interconectado certamente será perturbado pelos novos equilíbrios econômicos e geoestratégicos, mas daqui e mesmo assumindo mudanças abruptas, há uma grande diferença.

No passado, entre 2014 e 2015, a Rússia foi excluída do Swift, o sistema global de liquidação de transações baseado em dólar controlado pelos EUA. A guerra na Ucrânia naquela época começou com o massacre do rio Donbass.

Nos cenários atuais, os EUA ganham força ao fortalecer sua moeda e economia. Não podemos dizer o mesmo sobre a União Europeia, que, em plena crise, aumenta seus gastos militares em mais de 2% do PIB e terá que comprar produtos energéticos a custos elevados em um futuro próximo se as sanções contra a Rússia continuarem.

A guerra atual já eliminou 1,4% do PIB europeu em poucas semanas. Será necessário um novo Pnrr. As medidas para acalmar ou conter o aumento dos preços não serão suficientes para enfrentar uma crise económica e social que pode ter efeitos negativos na sorte política e económica da União Europeia. Os chefes de estado do velho continente sabem bem disso, mesmo que sua participação no rearmamento e na guerra se torne um pré-requisito para sua sobrevivência política.

Mas a UE tem muito a perder com a guerra em curso, como os países emergentes e de baixa renda, justamente por causa das tarifas de energia mais altas.

O euro como moeda de reserva está perdendo força. A economia dos EUA crescerá mais rapidamente do que a economia da UE, e o fosso entre os EUA e o velho continente aumentará.

Il Sole 24 Ore, 18 de março, explica os efeitos da guerra. Entre os países da União Europeia, em caso de queda de 20% nas importações de energia da Rússia, Lituânia e Grécia serão os mais punidos (com uma perda de quase 2,5 pontos do PIB). Hungria, Portugal, Polônia e Áustria podem ver pelo menos 1,4% desaparecendo do PIB projetado para este ano. Para Espanha e Itália, o impacto será superior a um ponto do PIB. É um pouco melhor na Alemanha e na França.

Mas outras consequências, e piores, afetarão os países menos desenvolvidos, por exemplo, as regiões do Oriente Médio, onde o trigo da Rússia e da Ucrânia responde por três quartos do total das importações; Se falharem, enfrentaremos uma catástrofe humanitária e uma crise social com repercussões negativas para a paz americana imposta naquela área geográfica. Para não esquecer as consequências da guerra imposta pela União Europeia e pela França e que a Itália aceitou amplamente, recordemos a explosão da Líbia com consequências terríveis para essas pessoas e para as situações de emergência de refugiados e migrantes nas costas italianas .

A Rússia e a Ucrânia são os principais exportadores de milho e trigo. Se fôssemos direcionar as compras desses produtos para o continente americano, estaríamos diante de produtos transgênicos, e até mesmo a autonomia de que a União Europeia se gaba entraria em crise.

Esses cenários indicam que por trás dessa guerra estão ocultos interesses econômicos e geoestratégicos de grande impacto, como alterar os equilíbrios existentes até o momento. Continuamos convencidos de que não só os povos russo e ucraniano têm tudo a perder com esta guerra, mas também as economias europeias que estão atiçando as chamas da guerra com o fornecimento de armas.

Mas o que é mais evidente é o fato de que os Estados Unidos, o dólar e sua supremacia ganharam com esta guerra, o que mostrará que a subjugação da União Europeia aos Estados Unidos e à OTAN é, em última análise, benéfica para as economias de o velho continente.