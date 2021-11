Em Málaga, Cotec Summit, um evento verde para 1 em cada 3 empresas – Finanza & Impresa

(ANSA) – Roma, 16 de novembro – “As empresas que investem em capital humano, tecnologia e sustentabilidade são, em média, mais produtivas, rentáveis ​​e resilientes. Na Itália, segundo estudo realizado pela Cotec em colaboração com Unioncamere e Symbola Basicamente, uma empresa Das três empresas que já estão fazendo mudanças verdes, os fatores associados à economia do conhecimento estão crescendo rapidamente, confiando mais no capital humano e nas habilidades e menos no processo de produção ”. A Fundação antecipa assim um sentido de relação que estará no cerne do 14º Simpósio Cotec Europa “Transição para a Economia Intangível na Europa”, um encontro empresarial anual entre instituições de inovação em Itália, Portugal e Espanha “para o desenvolvimento competitivo na Região do Mediterrâneo na Europa, e agora está mais comprometida do que nunca em apoiar os planos da próxima geração na Europa. ”



O Edgar Neville Hall em Málaga acolhe a Cimeira de Cotik na quarta-feira, dia 17 de novembro, na presença do Rei Felipe VI de Espanha, do Presidente da República Sergio Mattarella e do Presidente da República Portuguesa Marcelo Rebelo de. Souza.



“Na era da transformação digital – e este é o tema que vem sendo enfatizado – cresceu a consciência de que a chave para o sucesso da empresa reside principalmente na dotação de recursos intangíveis, que são em particular humanos, intelectuais, relacionais, capital social e organizacional. O símbolo da empresa; apenas recursos escassos, com O valor, difícil de imitar, integrado ao longo do tempo graças a mecanismos de aprendizagem evolutiva, permite à empresa destacar-se dos seus concorrentes. É precisamente nos últimos anos que a crescente importância dos ativos intangíveis está sujeita a uma revisão profunda das metodologias tradicionais de avaliação, com as quais procuramos estimar o valor da empresa Ativos intangíveis Marcas, know-how técnico, patentes, competências e imagem de “empresa”; e ativos que muitas vezes não aparecem nas demonstrações financeiras de uma empresa, mas estão se tornando cada vez mais fatores importantes para a concorrência e o aumento do valor corporativo. “



(Ansa).