Novos custos na fatura após o aumento do preço

Com o início do inverno, vários dispositivos serão usados ​​com mais frequência. Vamos pensar, por exemplo, em telefone Para secar o cabelo com aquecedores elétricos ou aquecedores para aquecer ambientes. Neste ano, em comparação com anos anteriores, o consumo desses aparelhos deve ser monitorado com mais atenção.

Na verdade, comAumentando os custos de faturamento Com o gás e a eletricidade, existe o perigo de o consumo médio de uma família ser largamente ultrapassado. As implicações do projeto, mesmo levando em consideração a redução dos reajustes decidida pelo governo, não serão pequenas. Foi calculado que você gastará em média 630 EUR Mais para eletricidade e até € 1,130 para gás.

O problema de custo pode estar contido na fatura, muitas vezes com um custo inicial mais alto, mas tem vantagens significativas no longo prazo. Estamos falando, por exemplo, sobre energia limpa, como os produzidos por painéis solares. Outra forma de salvar Invista em eletrodomésticos Da nova produção, que pertence às categorias acima b. Então, vamos ver quanto eletrodomésticos estão depreciados, quais custos são esperados na conta e como reduzir a depreciação.

Quanto os eletrodomésticos consomem em cada conta?

Em geral, para responder a pergunta sobre o consumo do aparelho, deve-se conhecer a qualidade deste e tipo de serviço Oferecido pelo seu distribuidor, p.ex. se estiver dividido em faixas de consumo (diurno / noturno). O valor médio será usado aqui.

Vamos começar com dispositivos fixos, ou seja, aqueles que não estão desligados ou que são usados ​​pelo menos diariamente. Essa categoria inclui a geladeira, por exemplo. A geladeira na sua conta pode, em média, ter um custo fixo de 3,8 euros por mês, cerca de uma TV 2 euros E seu computador é mediano 3 euros Por mês. Comparando os preços do ano anterior com os esperados para os meses de outubro-novembro, constatamos aumentos superiores a 2 euros. Mas esses não são os dispositivos com os quais “se preocupar”.

Quanto os eletrodomésticos afetarão a conta à medida que os custos aumentam?

Vamos tentar entender quais dispositivos estão consumindo mais e quais resultarão em um arquivo aumento perceptível na fatura. Entre estes, é inevitável incluir, mesmo no uso não diário, eletrodomésticos para a limpeza, como máquina de lavar louça, ferro de engomar, máquina de lavar roupa, máquina de secar e aspirador.

Esta categoria de eletrodomésticos se enquadra na área de custo médio e os dados indicam seu uso no verão. Em comparação com os meses de julho a setembro, o custo desses aparelhos na conta aumentará em:

+ 2,7 euros, equivalente a 7 euros por mês para a máquina de lavar loiça;

+4,4 €, equivalente a 12,3 € por mês para ferro;

+1 euros, equivalentes a 2,9 euros mensais para uma máquina de lavar;

+ 2,9 euros, equivalentes a 8 euros mensais para o secador;

+0,2 €, em cerca de 0,7 € por mês para um aspirador.

Com base nessas duas categorias de eletrodomésticos apenas, o custo médio na conta aumentará em um Um total de cerca de 40 euros.

Os custos de aquecimento são altos

A última categoria de eletrodomésticos a considerar, e especialmente esta a considerar, são aqueles relacionados com dispositivos de aquecimento ambiente ou água. Estamos falando de ar condicionado, aquecedor elétrico, aquecedor e similares.

Neste caso, o custo médio em altura é muito maior e atenção especial deve ser dada ao seu uso. aquecedor elétrico, que em muitas famílias italianas é a única fonte de calor na ausência de radiadores.

Esses meses mais frios trarão um aumento em sua conta igual a +23,6 EUR Em comparação com o ano passado, para o fogão elétrico, o equivalente a cerca de 66 euros por mês, e mais de 100 euros na fatura bimestral.

Como você economiza na sua conta?

Romper seu orçamento de contas é muito fácil agora. No entanto, existem algumas medidas triviais para reduzir os danos e outras mais exigentes, que podem ser muito satisfatórias no longo prazo, quando você paga a conta.

Vamos começar com os truques diários mais simples e mais usados, como Apaga as luzes e aparelhos elétricos quando não estão em uso, abaixe a temperatura Ao lavar roupas sujas e Evite a função turbo Ao usar um aspirador de pó.

Em vez disso, pode ser um investimento maior mudar dispositivos Com a versão de classe de potência mais recente ou superior oucomprar painéis solares térmicos NS Painéis solares.