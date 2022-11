Mesmos carros com nomes diferentes em países diferentes: por que e alguns exemplos

Mesmos carros com nomes diferentes em diferentes países: Claro, se você já viajou para o exterior, você encontrará alguns modelos de carros que você conhece pelo nome, mas naquele país em particular eles estavam sendo comercializados com um nome diferente. E eu legitimamente me perguntei por quê. Simplesmente razões de marketing? Na verdade, essa troca de nomes não é só para carros, mas também para muitos outros produtos. Entre estes, apenas para dar alguns exemplos, destaca-se Mastro Lindo, que na maioria dos países é chamado de Sr. Clean, mas também Mediaworld, conhecida em todos os países onde está localizada como Media Markt, mas também a marca Algida, que tem um nome diferente para praticamente cada país onde está localizada.

Um carro no exterior com um nome diferente: por quê?

Basicamente, existem 3 motivos para alterar os nomes dos carros no exterior:

marketing

Diplomacia

Língua

o marketing Direcione tudo para a realidade: um nome em um país pode ser mais atraente do que o mesmo nome usado em outro. Ou pode acontecer que um nome de marca em um determinado país leve a más lembranças, maus pensamentos ou possa causar constrangimento. Um nome, em uma língua diferente da do país de origem, pode significar algo que nada tem a ver com o que se pensava inicialmente, ou mesmo ser vulgar ou ofensivo.

No setor automotivo, em geral, a principal razão pela qual o nome de um mesmo carro difere de acordo com o país em que é comercializado deve-se a razões de marketing. O objetivo, na verdade, é sempre um só: Aumentar as vendasPara isso, você precisa de um anúncio promocional personalizado, começando com o nome da modelo. O nome deve ser legal na língua em que é falado e não deve atrair pensamentos negativos, constrangedores e os elementos menos vulgares.

Mesmos carros com nomes diferentes no exterior: exemplos

Agora vamos ao cerne deste artigo, a lista alguns exemplos certificando que são utilizados nomes diferentes para o mesmo modelo de veículo dependendo do país em que é comercializado.