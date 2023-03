B-Parts afirma liderança no mercado europeu de peças de reposição REUSE (reutilizadas) e acelera ambições de crescimento internacional | peças e serviços

Aumento de 108% na atividade em 2022 e expansão da oferta de produtos para mais de 5 milhões de peças de reposição derivadas da economia circular

Desenvolver novas parcerias não europeias em 2023

Garantia estendida para 2 anos em peças de reposição para compras de reparadores na plataforma Reuse-Service Box (através dos catálogos de pós-venda da Stellantis).



Poissy, 1º de março de 2023 A B-Parts, distribuidor online líder europeu de peças sobressalentes originais usadas para o setor automotivo, confirmou sua liderança como uma alternativa adequada à compra de peças novas para profissionais e clientes particulares. A plataforma online bateu recordes em 2022, confirmando as suas ambições de crescimento para 2023.

Vários fatores, entre os quais o envelhecimento do parque automóvel, a inflação, o maior interesse dos consumidores por produtos amigos do ambiente e as recentes disposições relativas à gestão das viaturas a eliminar (França, Decreto n.º 2022-1495 de 24-11-2022, que ser alargado ao resto da Europa a partir de 2024), significa que as peças sobressalentes provenientes da crescente economia circular, em particular os componentes automóveis usados, estão numa excelente posição para responder a esta nova procura do mercado.

Com um número crescente de clientes em 155 países e mais de 2 milhões de visitantes por mês no site (www.b-parts.com)a B-Parts relatou um aumento de 108% em seus negócios, com o volume de vendas dobrando no ano passado.

“Neste ano, alcançamos um aumento de 92% nos pedidos e dobramos o número de ingredientes usados ​​vendidos”, disseram Manuel Araujo Montero e Luis Sosa Vieira, CEO da B-Parts.

Com 7 grupos de produtos (componentes elétricos, sistemas eletrônicos, motor, transmissão, iluminação, interior e carroceria), o sucesso da B-Parts é baseado na estreita cooperação com desmontadores de veículos de sucata autorizados e no fornecimento de peças de reposição de diferentes mercados.

“Para atender às crescentes necessidades do mercado, enriquecemos nosso catálogo todos os dias com a mais ampla seleção de peças de reposição. Para isso, estamos desenvolvendo parcerias com o objetivo de ampliar e diversificar nossos fornecedoresManuel Araujo Montero e Luis Souza Vieira explicaram.

Nas últimas semanas, a Bélgica foi o oitavo país europeu a integrar o portfólio de fornecedores de peças B, juntando-se a Portugal, Espanha, Alemanha, Holanda, Lituânia, Itália e França e aumentando as compras em 32% face ao ano passado. Com mais de 130 fornecedores europeus, o estoque de peças de reposição disponíveis ultrapassou 5 milhões de peças de reposição em 2022, um aumento de 20% em relação a 2021.

Além disso, limitar o número de meios de transporte dedicados à circulação de peças de reposição entre os países é um dos nossos desafios. Ampliar e diversificar fornecedores ajuda a melhorar os prazos de entrega em cinco dias e reduz o impacto ambiental do transporte, permitindo agrupar produtos voltados para o cliente.” disseram Manuel Araujo Montero e Luis Souza Vieira.

Para dar suporte ao seu desenvolvimento e atender a demanda dos clientes, a B-Parts é uma prestadora de serviços completa: equipe de vendas, atendimento ao cliente, abastecimento e logística. Além do site disponível em nove idiomas (alemão, inglês, dinamarquês, espanhol, francês, italiano, norueguês, português e holandês), a partir de janeiro de 2023, a B-Parts oferece uma garantia de 24 meses para compras de reparadores no site Platform Reuse Box (através dos catálogos de pós-venda da Stellantis).

Esses novos termos de garantia visam incutir a confiança dos profissionais do setor em fornecedores selecionados e, ao mesmo tempo, promover uma melhor experiência de compra.

“As oportunidades de mercado são enormes e o nosso modelo económico deu provas. Em 2023 vamos alargá-lo a outros países europeus e não europeus e a outros continentes. Nosso principal desafio será a adaptação a novos fornecedores, infraestruturas logísticas e diferentes moedas,“ Manuel Araujo Montero e Luis Souza Vieira completaram.

A B-Parts, como única fornecedora de e-commerce de peças originais usadas para a rede Stellantis, contribui diretamente para a expansão do negócio de economia circular, com base na estratégia 4R (Reman, Repair, Reuse, Recycle, Reuse, Recycle) . Os objetivos são estender o ciclo de vida dos produtos e reduzir o desperdício, reduzir as emissões de dióxido de carbono e, portanto, o impacto no meio ambiente.

A economia circular é uma das sete unidades de negócios em crescimento descritas no plano estratégico da Stellantis de 1º de março de 2022, Dare Forward 2030, e desempenha um papel fundamental na estratégia Net Zero da empresa.

A oferta de peças B foi integrada à oferta de peças sustentáveis ​​SUSTAINera, que inclui produtos derivados das atividades de economia circular da Stellantis, demonstrando que é possível administrar um negócio de maneira sustentável e lucrativa.

Partes B

A B-Parts, disponível em 9 idiomas, é a principal empresa europeia de comércio eletrônico de peças automotivas usadas com mais de 5 milhões de peças em estoque. Fundada em 2015 pela Amanhã Global e sediada no Porto, Portugal e adquirida pela Stellantis em 2020, a B-Parts oferece um ambiente de compras eficiente e transparente. Apoiando-se na experiência de um grupo multidisciplinar e na qualidade das suas peças sobressalentes, a B-Parts distribui produtos para mais de 155 países a partir de armazéns europeus em Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Holanda e Lituânia. Para maiores informações: www.b-parts.com

