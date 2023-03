Instagram, dicas para evitar que sua conta seja invadida

Obviamente, todo mundo notou atividade suspeita em sua conta do Instagram: veja como evitar ser atacado por hackers.

Infelizmente, muitas vezes acontece que os perfis sociais são hackeados, e isso não acontece apenas com usuários do instagram com milhares de usuários. seguidores. Se você deseja manter sua conta do Instagram segura, deve seguir estas etapas, são simples, mas necessárias para evitar violações graves de sua privacidade.

Os hackers não apenas estão entrando nos perfis de Instagrammers famosos, mas qualquer um de nós pode ser um alvo útil para obter informações ou dados confidenciais e, de acordo com o Profissional de marketing digital Jonathan SimonDiretor de Marketing e Comunicações da Telfer School of Management da Universidade de Ottawa, i Os golpistas procuram principalmente números de cartão de crédito, endereços e PINs, Usuários visivelmente desavisados. No entanto, é possível proteger a conta.

Antes de tudo, devemos sempre escolher uma senha apenas para o Instagram, que não usamos para e-mails, contas e outras redes sociais e é uma senha forte. Além disso, também é necessário ativar o chamado autenticação de dois fatores, Ou seja, que solicita que você insira um código de um aplicativo como Google Authenticator ou uma string alfanumérica, enviada via SMS.

Se você não ativou o certificado de dois fatores, pode fazê-lo acessando suas configurações página do instagram na área Privacidade e segurança. soi Nesta seção você sempre pode verificar as atividades de acesso e, portanto, os dispositivos que você parece ter contatado recentemente, mas não apenas: vamos descobrir o que fazer para evitar que nosso perfil do Instagram seja hackeado.

Dicas para evitar que seu perfil social seja atacado por hackers

Lembre-se de ativar o salvamento automático para que, se sua conta for excluída ou invadida, você possa restaurar suas fotos graças a esta função. Para fazer isso, você deve selecionar a opção Salve imagens – postagens originais.

Para entender se alguém está tentando entrar em sua conta violando sua privacidade, primeiro você deve prestar atenção aos e-mails do Instagram. Se você for notificado de que sua senha foi atualizada, mas você não a alterou, Preste atenção imediatamente ao entrar na conta para verificar se tudo está em ordem. então Se você notar histórias ou fotos que não postou, Você deve bloquear imediatamente o acesso do hacker à sua conta Mudança repentina de senha.

Se você não pode mais acessar o Instagram e não pode mais alterar sua senha, isso significa que sim, apesar de tomar todos esses cuidados. Eles mudaram suas informações de contato e ficaram com você Siga as instruções em help.instagram.com.