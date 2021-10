Tecnologia de economia de consumo

O alto custo da eletricidade e do gás exige uma redução na conta de água. Como reduzir o consumo excessivo e obter grandes economias

EU ‘Água Certamente é um dos ativos mais valiosos que temos na terra. por engano Temos a tendência de pensar que é um recurso inesgotável, mas na realidade este não é o caso.

Devemos aprender a saborear e não desperdiçá-lo. Especialmente quando fazemos nossas atividades diárias como Limpando a casa, regando as plantas NS Quando nos dedicamos à higiene pessoal.

Especialmente nesta última conjuntura, entregamo-nos a um consumo maior do que a necessidade real, o que diz muito sobre a complexidade do problema. Além do aspecto ambiental, é fundamental Considere também a economia. O desperdício de água significativo leva a custos mais elevados.

A conta da água: a técnica de economia que ninguém conhece

Estatísticas sobre este assunto não são tranquilizadoras paraItália, Que Um dos países mais perdulários nesse sentido. Desde 1963água corrente Espiei dentro das casas País bonitoHouve uma escalada real que definiu o quadro dramático atual.

Com uma série de pequenos truques, É possível atingir o duplo objetivo de reduzir os custos da conta de água (até 90%) e ao mesmo tempo conter o uso do recurso.

Em primeiro lugar, é aconselhável reduzir o fluxo de torneiras da casa e nunca as deixar abertas quando não são necessárias. em relação alimpeza pessoalE É melhor usar o chuveiro em vez de tomar banho. Encher o aquário pode ser muito caro.

Você também pode economizar até 6.000 litros de água por ano se decidir lavar vegetais e pratos em uma pia. Tanto hoje depende da máquina de lavar louça para esta última tarefa. Tudo bem, mas contanto que você inicie na capacidade máxima.

Quanto ao Eletrodomésticos (vamos ver quais consomem mais), de acordo com os horários em que você deve sempre comprar de Classe A +, que é especialmente programado para menos uso Água. Embora tenham um custo inicial mais alto, eles permitem que você amortização de despesas Com o tempo, obrigado delle Faturas Certamente mais gentil.

Se você está acostumado a viajar, nunca deve se esquecer disso Feche a torneira da água quando sair de casa. Essa é a melhor maneira de evitar ter que lidar com rupturas repentinas de tubos e vazamentos dos quais você não tem conhecimento.