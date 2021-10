dynaCERT fornece atualizações sobre sua aliança estratégica com o Grupo Mosolf

Torino – (tópico de trabalho) –dynaCERT Inc. (TSX VENTURE: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FRA: DMJ) (“dynaCERT“Or the Company”) anunciou sua aliança estratégica com a Mosolf SE & Co no primeiro e segundo trimestres de 2020, embora as discussões sobre esta aliança estratégica continuem ao longo de 2021, a empresa reconheceu recentemente o término da aliança estratégica da Mosolf. A aliança estratégica com a Mosolf foi inicialmente um pedido de compra do 1000 HydraGEN ™, um acordo de vendas para a Alemanha e um acordo para negociar uma joint venture para automóveis de passageiros de reposição na Europa. Embora a empresa tenha uma relação positiva com o Grupo Mosolf e seus gestores, os objetivos do acordo inicial não foram atingidos, com apenas 48 das 1.000 unidades entregues no pedido de compra anterior. Em 2020, a pandemia COVID-19 teve um impacto significativo neste relacionamento, tanto em termos de acesso a mercados potenciais e clientes Mosolf, quanto em termos de restrições da empresa à produção (e disponibilidade de insumos) durante paralisações governamentais em Ontário ao longo de 2020 e 2021. Enquanto isso, a importância relativa desta agência diminuiu em 2020 à medida que o número total de comerciantes aumentou exponencialmente (com dynaCERT Agora temos mais de 45 revendedores em todo o mundo, sete (7) dos quais estão localizados e operando na Europa), e devido à crescente importância relativa do relacionamento da empresa com outros revendedores e agentes que operam em vários centros em todo o mundo. Estes acordos de vendas europeus são celebrados entre a filial europeia da empresa, dynaCERT GmbH Inc. (Operando na Alemanha, totalizando cinco (5) funcionários dedicados) e cobrindo vários países europeus, incluindo Alemanha, Áustria, Holanda, Benelux, Itália, Portugal, Letônia, Estados Bálticos, Reino Unido e Irlanda.

A empresa observa que as informações neste comunicado à imprensa foram fornecidas para atender a uma solicitação dos funcionários da Ontario Securities Commission após uma revisão das informações em andamento.

NS dynaCERT uma empresa

DinaCERT fabrica e distribui tecnologias de redução de emissões de carbono para uso com motores de combustão interna. Como parte da crescente economia global de hidrogênio, nossa tecnologia patenteada cria hidrogênio e oxigênio sob demanda por meio de um sistema de eletrólise exclusivo e fornece esses gases pela entrada de ar para melhorar a combustão, resultando em emissões reduzidas de carbono e maior eficiência de combustível. Nossa tecnologia é projetada para uso com muitos tipos e tamanhos de motores diesel usados ​​em veículos rodoviários, reboques refrigerados, construção off-road, geração de energia, mineração e equipamentos florestais, embarcações marítimas e locomotivas ferroviárias. local na rede Internet: www.dynaCERT.com.

