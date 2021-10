O poder ridículo do motor

Lamborghini Huracan com afinação underground: é um carro de corrida com 1.400 cavalos de potência. preço de venda do carro

O nome Lamborghini Equivalente a se referir a uma marca que reflete velocidade e poder, Super-carro Capaz de atingir altas velocidades e dar sensações a quem começa a dirigir. Carros assustadores que podem se tornar extremos com modificações personalizadas que são capazes de torná-los mais “destrutivos” e desagradáveis.

Isso é o que foi feito por corrida subterrânea, um afinador famoso e habilidoso que se especializou em modificar supercarros do calibre Ferrari e, de fato, Lamborghini. Uma de suas obras-primas é uma investigação Lamborghini Huracan Performante.

O modelo em questão foi fabricado em 2018 e está em um desconto Uma modesta quantia de aproximadamente 439.000 dólares 372 milhões, O preço não é adequado para todos os orçamentos. Mudanças substanciais foram feitas com a instalação de dois turboalimentadores e com trabalhos realizados nos filtros de ar, mas também na transmissão e intercooler.

E quem comprar o carro também terá garantia de dois anos ou 24.000 milhas, ou cerca de 38.000 quilômetros; É quase um modelo novo, com referência ao odômetro Corte de 10429 km. O supercarro, conforme consta no anúncio da venda, pode participar de corridas de arrancada.

Lamborghini Huracan Performante: que motor

o Huracán Performante, sobre rodas, pode evoluir 1166 Cavalli com combustível de 93 octanas; No entanto, a potência aumenta drasticamente se uma das raças for usada, alcançando 1420 Cavalli, para a sensação verdadeiramente única com o motor e deslocamento que, por outro lado, permaneceu fiel ao original. cor preta.

Para ver as fotos de desempenho do Lamborghini Huracan à venda – Clique aqui

Isso é realmente uma potência exagerada, quase 800 cavalos a mais do que o modelo básico que tem 5,2 litros Com V10 naturalmente aspirado Com 600 Nm 640 cv de força.