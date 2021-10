Por que voltar para falar sobre Mays?

De Bruxelas, Berlim e Frankfurt pretendem manter o ESM de reserva, pronto para entrar em cena, caso o Banco Central Europeu tenha que diminuir o ritmo de compras de Pepp. Análise de Giuseppe Littori

Voltamos a falar de Mays, ou melhor, da ratificação do tratado contendo o texto alterado em comparação com a primeira versão de 2012. De repente, parece ter caído no romance de Stephen King, às vezes, eles retornam, assombrado por zumbis que têm o único propósito de dedicar nossas almas para voltar a viver.

Pense nisso no final de setembro, lançar dell’Ansa para nos lembrar que Mes está pronto para voltar a dominar a cena. De fato, foi relatado que um alto funcionário da UE explicou que “o Eurogrupo espera que a Itália ratifique a reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade (ESM) até o final de 2021, como se comprometeu a fazer com seus parceiros europeus.”

Então você tem que devolver a fita e entender como chegamos ao prazo iminente. O processo de reforma deste tratado intergovernamental, a nível do Eurogrupo, começou já em outubro de 2017, durante o governo do Presidente Paolo Gentiloni e do Ministro da Economia, Pier Carlo Padoan. Teve seus passos decisivos entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019, durante o primeiro e segundo governos Giuseppe Conte com os ministros da Economia Giovanni Tria e Roberto Gualtieri que, no Eurogrupo em 30 de novembro de 2020, traçaram o acordo político nos últimos detalhes. E naquela época, decidiu-se seguir em frente com uma empresa Do texto revisto do Tratado que foi elaborado – pelos Embaixadores Plenipotenciários junto da União Europeia dos 19 Estados signatários – entre 27 de Janeiro e 8 de Fevereiro deste ano. Desde então, iniciou-se a contagem regressiva para a ratificação pelos respectivos parlamentos nacionais, necessária para que a Convenção entre em pleno vigor.

Deve-se notar que a ratificação do Tratado ESM original (Lei 116 de 23 de julho de 2012) ocorreu nos dias ardentes de Mario Draghi “tudo o que for preciso”, depois que o tratado foi assinado sob o governo de Mario Monti em 2 de fevereiro de 2012 Menos Um pouco menos de seis meses da assinatura à ratificação. Esses foram os meses de “rapidez” de memória nefasta, não surpreendentemente, a Carta de Ratificação do Tratado Tributário – um notório instrumento que exige que a dívida pública seja reduzida em mais de 60% do PIB, em 1/20 ao ano. , Coisas que deixam o país de joelhos – Lançado no mesmo dia sob o nº 114.

Quase dez anos depois, todas essas ferramentas – com a mesma aceitação daqueles que as projetaram e implementaram – provaram ser a principal causa da segunda recessão italiana em 2012-2013. Entretanto, o Mecanismo de Gestão Ambiental foi utilizado para emprestar cerca de 90 mil milhões à Irlanda, Espanha, Grécia, Portugal e Chipre, que ainda se encontram sob o programa de monitorização. Esses recursos vêm de cerca de 80 bilhões inicialmente pagos pelos Estados Unidos (incluindo 14 na Itália, que representam 17,7% do capital), bem como de 120 bilhões de títulos emitidos pelo MES nos mercados. Existem ainda outros 110 bilhões de ativos financeiros facilmente liquidáveis ​​disponíveis e, acima de tudo, o EMG tem a possibilidade de mobilizar outros 624 bilhões de capital dos Estados membros (110 bilhões de ações da Itália) na primeira solicitação.

Então chegou a Covid, e quando parecia que maio finalmente tinha chegado a desempenhar um papel de liderança, nenhum país sonhava em solicitar o empréstimo “pandêmico”, que o Eurogrupo desenvolveu freneticamente entre abril e maio de 2020 e disponibilizou a partir de 1º de junho seguinte com no máximo 2% do produto interno bruto do país solicitante.

Na verdade, a Sra. Christine Lagarde já havia retirado as castanhas do fogo para o Gerente Geral Klaus Regling. No passado dia 18 de março, com o lançamento do Programa Extraordinário de Compra de Obrigações do Governo (PEPP) que, desde então, absorveu integralmente a emissão maciça líquida de títulos do Tesouro italiano. Nem mesmo um europeu fascista como Gualtieri foi capaz de defender a causa do empréstimo do ESM, em face dos títulos adquiridos pelo BCE e mantidos em carteira possivelmente de forma permanente, com os respectivos juros revertendo para o Tesouro na forma de títulos do Banco da Itália lucros.

Então, qual é este texto revisado que chegou perto da ratificação?

Oficialmente, fomos informados de que, a partir de 1º de janeiro de 2022, ele está trabalhando na criação de um “suporte” para o fundo consolidado de resolução de crises bancárias. Um empréstimo de cerca de 55 bilhões com o qual o Fundo poderia contar se tivesse que intervir para resolver uma grande crise bancária, e ficou sem equipamentos (cerca de outros 60 bilhões). Mas é uma folha de figueira que não se sustenta. O ESM reformado como um dote (como um cavalo de Tróia) traz as duas linhas de empréstimo de volta para o benefício dos Estados membros. Precaução (PCCL) e Emergência (ECCL). Com os pormenores básicos de que o acesso ao primeiro está sujeito a condições relacionadas com a solidez dos recursos financeiros do país candidato, tão rigorosos que hoje a Itália (e muitos outros países) ficará fora dela, e por isso será enviada à ECCL, com o programa subsequente de ajustamento macroeconómico “ao estilo grego”. Isso é senhorita. Um “complemento adequado de 100” em termos de termos do fundo de recuperação para reforçar as “âncoras” macroeconómicas que o Pacto de Estabilidade mantém muito frouxas.

De Bruxelas, Berlim e Frankfurt, eles pretendem mantê-los em estoque e se preparar para entrar em cena, caso o BCE tenha que diminuir o ritmo de compras do PEPP – mesmo que os dados das últimas duas semanas não mostrem sinais de diminuir – sob pressão da preocupação alemã com o recente aumento da inflação. Portanto, vamos nos preparar para seguir outros ditames, endossando um gadget tão antigo que parece um zumbi.

(Versão integrada e ampliada de artigo publicado em La Verità)