Esse brioche super macio se tornou tão popular e vai ser o melhor da vizinhança, todo mundo vai querer roubar a receita da gente.

Macio como uma nuvem e longo e também bom para dar água na boca, o brioche que enlouquece na web também chega às nossas mesas.

Com sabores outonais e consistência excepcional, a melhor sobremesa do momento é um fermentado fácil de preparar. Aliás, esse pão supermacio é tão popular e vai ser o melhor da vizinhança, que todo mundo vai querer roubar a receita da gente.

Seria impossível resistir! Começar o dia com este brioche super macio não tem preço, e até os internautas notam que navegam na net todos os dias compartilhando, experimentando e tentando novamente esta receita sazonal simples e verdadeiramente deliciosa.

Na verdade, as pessoas na Internet estão sempre em busca de iguarias. Recentemente, também foi premiado por usuários A deliciosa torta sem pastéis é preparada em apenas 20 minutos Isso é um A cremosa e deliciosa parmegiana conquistará instantaneamente amigos e parentes.

ingrediente secreto

O sucesso deste produto fermentado reside no ingrediente especial e sazonal que confere a cada sobremesa aquele sabor único que tanto agrada a jovens e idosos.

Estamos falando de uma abóbora, e Código O outono. É um delicioso vegetal rico em antioxidantes naturais como a vitamina A.

Nesse ponto só temos que enganchar o avental e chegar ao fogão.

Para fazer um maravilhoso brioche de abóbora, precisaremos de:

3 ovos;

200 g de polpa de abóbora.

300 g de farinha 00;

250 g de farinha de Manitoba;

15 gramas de levedura de cerveja;

60 gramas de açucar

150 gramas de manteiga

vender qb

Procedimento

Primeiro, cortamos a abóbora em pequenos pedaços e colocamos no forno a uma temperatura de 190 graus por meia hora.

Enquanto isso, coloque a farinha peneirada em uma tigela, depois o açúcar e o fermento esmigalhado. Misture e adicione a polpa de abóbora cozida e amassada. Misture bem e acrescente os ovos um a um. Continue misturando e despeje o leite também. Em seguida, adicione a manteiga e uma pitada de sal também.

Nesse momento, a massa deve descansar por 6 horas, cobrir com um pano e levar à geladeira.

Em seguida, divida a massa em três partes iguais. Com as mãos rapidamente, faça 3 salsichas com a massa para tecer. Neste ponto, deixe descansar em uma assadeira coberta com papel manteiga por mais duas horas.

Em seguida, antes de assar, unte a superfície com uma gema de ovo misturada com um pouco de leite. Cozinhe a 180 ° C por cerca de 30 minutos. Antes de servir, recomenda-se polvilhar uma leve camada de açúcar de confeiteiro.

