Não me diga que você ainda compra? Lascas de chocolate custam caro: faça em casa e veja quanto você economiza

Uma alternativa econômica e deliciosa às gotas de chocolate industrial: uma receita caseira que vai mudar a forma de preparar doces

As gotas de chocolate são um ingrediente apreciado por quem adora cozinhar em casa. No entanto, os seus preços são muitas vezes mais baixos alto O uso frequente pode ser desencorajado. Já pensou em prepará-lo em casa?

Com esta receita caseira, você não só desfrutará da alegria de ter gotas de chocolate à mão, mas também… Você será salvo Mesmo significativamente. Aprenda a fazer suas próprias gotas de chocolate básico E rápido.

Receita de gotas de chocolate faça você mesmo

Abaixo apresentamos uma ótima receita para fazer suas próprias gotas de chocolate diretamente em casa. Você vai precisar dos seguintes ingredientes: 1.200 gramas de chocolate amargo; 2. 1-2 colheres de sopa de manteiga de cacau (opcional); 3. Papel manteiga. Mas vamos ao mais importante: o procedimento. Para preparar gotas de chocolate em casa, siga estes passos:

Preparando chocolate: Comece quebrando o chocolate amargo em pedaços pequenos desgaste oficial. Se você quiser uma textura mais fina para suas gotas de chocolate, adicione uma ou duas colheres de sopa de manteiga de cacau às gotas de chocolate. Derreter chocolate: Coloque o chocolate picado (e a manteiga de cacau, se usar) em uma tigela refratária. Derreta o chocolate em banho-maria ou no microondas, mexendo a cada 30 segundos para evitar que o chocolate ferva. Você pode queimar. Formação de pouso: Coloque uma folha de papel manteiga na superfície de trabalho. Assim que o chocolate estiver completamente derretido SuaveDespeje pequenas quantidades de chocolate no papel manteiga usando uma colher de chá para formar gotas. Certifique-se de deixar algum espaço entre as gotas para evitar que caiam Eles atacam entre eles. Resfriamento e armazenamento: Deixe as gotas de chocolate esfriarem em temperatura ambiente até ficarem macias sólido. Depois de sólido, você pode usá-lo imediatamente ou armazená-lo em um recipiente hermético na geladeira por várias semanas.

Fazer gotas de chocolate em casa é uma maneira básico para Memoriza Sem renunciar ao autêntico sabor do chocolate nos seus produtos de confeitaria. Esta receita DIY dá liberdade para controlar os ingredientes e a qualidade do chocolate utilizado, garantindo um resultado garantido degustação E econômico. Experimente esta solução e veja se você está satisfeito em preparar seus ingredientes do zero. salvando Ao mesmo tempo.

