ERLING HAALAND (BORÚSSIA DORTMUND) é uma nova cara da HYPER ICE

(Foto na frente) Ele se tornará a nova cara da empresa de tecnologia do futebol Hypers Como parte de um novo acordo entreFabricante de equipamentos de recuperação muscular.

O acordo plurianual prevê que Haaland, 20, se junte à Hyperice como embaixador da marca e investidor, representando a primeira participação norueguesa em uma empresa.

Como parte do acordo, a Haaland apoiará o impulso da Hyperice em mercados como Alemanha, Espanha, Itália, Portugal, França e Reino Unido. A dupla também planeja colaborar com conteúdo original que ajudará a educar atletas e fãs sobre a importância da recuperação e da mobilidade.

“Eu usei ferramentas de recuperação Hyperice antes e depois dos jogos por anos para me manter em forma e competir no mais alto nível”, disse Haaland. “É incrível fazer parte de sua ilustre lista de atletas mundiais porque a Hyperice Technology não só me ajudou a chegar ao topo do futebol, mas também me manteve em forma”.

Haaland, que também tem um contrato de patrocínio com a fabricante de roupas esportivas norte-americana Nike, ganhou destaque desde que entrou em cena comRB Salzburg (Uma equipa pertencente à Liga Austríaca de Futebol) durante a UEFA Champions League 2019/20. Em seguida, mudou-se para o Borussia Dortmund, onde marcou 53 gols em 56 partidas, incluindo 25 nesta temporada.

Em colaboração com o Hyperice, Haaland Ele se junta a uma lista repleta de estrelas de atletas que investiram na empresa, incluindo Naomi Osaka, Patrick Mahoms e Ja Morant.

Jim Heather, CEO da Hyperice, acrescentou: “Erling não é apenas um dos melhores jogadores de futebol do mundo, mas também um líder e uma inspiração para jovens atletas de todo o mundo. Estamos orgulhosos de ter Erling no Team Hyperice como investidor e como nosso guia para o futebol global impulsionar a inovação e o desempenho nos próximos anos. “.