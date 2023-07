Cuidar da Criação: Na sua quarta edição em Lisboa, a Aposta dos Jovens num Ambiente Integrado

EU’ Universidade Católica Portuguesa Anfitriões de Lisboa A Quarta Conferência Internacional sobre o Cuidado da Criação, intitulada “Juventude Comprometida com um Meio Ambiente Integrado. Padrões de vida para uma nova humanidade.

Em vésperas da 38ª Jornada Mundial da Juventude que acolherá, novamente em Lisboa em agosto, mais de 350 universitários e delegados de Conferências Episcopais, Movimentos e Assembleias Internacionais, bem como de Universidades Católicas, vamos também trazer a experiência italiana em matéria de recolha seletiva e reciclagem de papel e cartão para um dos painéis de hoje.

Juntamente com outros especialistas, temos Vice-Diretor Roberto De Molfetta Ele se aprofundará em 5 áreas da vida humana: economia, educação, vida familiar, recursos naturais, política e finalmente tecnologia.

O objetivo da troca de ideias é expressar juntos a reflexão sobre os estilos de vida já adotados, mas sobretudo sobre os novos que ainda faltam adotar para enfrentar o desafio cultural, espiritual e educacional que aguarda as novas e futuras gerações, para uma nova humanidade que não vê a terra como um recurso a ser explorado, mas como um dom para a humanidade.

Uma novidade deste encontro é a existência de espaços povoados de experiências virtuais, através da utilização da tecnologia imersiva do Metaverse – incluindo renderizadores de papelão reciclado – e um reconhecimento Explorar os costumes, as desconfianças e as expectativas quanto ao futuro das coletas seletivas de papel e papelão nos diversos países de origem dos jovens (mas não só) que participarão do evento.

Finalmente, como nas edições anteriores, os trabalhos da Conferência serão concluídos com um documento. Uma declaração final assinada pelos jovens, resultado da discussão e base para novas ações e reflexões no futuro.

Para além da DSSUI, colaboram na organização da conferência: Fundação João Paulo II para a Juventude, Dicastério para os Leigos, Família e Vida, Fundação JMJ Lisboa 2023; EU’Universidade Católica Portuguesaque sedia o evento; EU’Universidade Católica do Sagrado Coração então é isso Escola Secundaria Meio Ambiente; movimento Laudato Si; A Economia de Francesco e a Instituição do Magis; Sob os auspícios da Secretaria Geral do Sínodo e das Embaixadas de Portugal e do Principado do Mónaco junto da Santa Sé.