Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC + estreia na Itália, com preços a partir de 175.580 euros

A montadora anunciou que novos modelos elétricos AMG chegarão no futuro que serão baseados na nova plataforma AMG.EA. Vamos resumir as principais características do novo Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC +.

O motor consiste em dois motores elétricos que permite que você obtenha 4MATIC 4WD + AMG DESEMPENHO Que distribui sempre de forma otimizada a força motriz, em qualquer situação de condução. pioneiro elétrico Tem 484 kW (658 cv) com um torque de 950 Nm. Ao escolher o pacote DYNAMIC PLUS AMG, a potência máxima é aumentada no modo RACE START com a função boost. fino a 560 kW (761 CV). No entanto, o torque chega a 1020 Nm.

Na versão com potência de 484 kW (658 cv), o carro é capaz de acelerar de 0 a 100 km / h em 3,8 segundos (com bateria com capacidade de 80%). A velocidade máxima é limitada a 220 km / h. Com o pacote opcional permitindo mais potência, o Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC + vai de 0 a 100 km / h em apenas 3,4 segundos (sempre com bateria em 80% da capacidade) e atinge até A velocidade máxima é limitada eletronicamente a 250 km / h.

A bateria contém 107,8 kWh Pode ser recarregado por corrente contínua com potência máxima de 200 kW. A autonomia declarada da Mercedes, de acordo com o ciclo WLTP, é de 526-580 km. Por dentro, há claramente muito luxo com acabamentos de alta qualidade. E, como mencionamos no início, também não há falta de tecnologia, graças à presença do avançado sistema de infoentretenimento MBUX Hyperscreen. Os clientes poderão personalizar o veículo graças às várias combinações e acessórios.