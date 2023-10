Alarme Alfa Romeo faz recall de um dos modelos top devido a uma questão de segurança

A Alfa Romeo é uma das empresas mais importantes do mundo, mas agora parece haver alguns problemas.

A Alfa Romeo é uma das montadoras mais antigas e famosas de todos os tempos. Seu passado é inesquecível e cheio de carros incríveis e surpreendentes. Mesmo os mais velhos, emboraEles podem enfrentar alguns problemas.

O fabricante italiano sempre provou que é capaz de fazer coisas que são nada menos que notáveis ​​sob todos os pontos de vista. Ele também quer provar isso agora e no futuro próximo.

Porém, há uma notícia que preocupa a família Biscione. Foi chamado um dos melhores modelos do momento. O que aconteceu foi por causa de A Problema especial de segurança. A situação é tudo menos trivial. Vamos descobrir o que é.

Alfa Romeo, que bagunça: detalhes

Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet – A “irmã” de quatro rodas recentemente disponível na Itália – foi Foi chamado de volta aos Estados Unidos devido a um problema de segurança. Segundo noticiado pela NHTSA, o sistema que indica a presença de pedestre está com defeito, pois em alguns desses modelos não emite o clássico som que avisa o motorista. No entanto, um bug foi descoberto nas versões híbridas do Tonali e do Hornet.

De acordo com o que apareceu, A falha parece ocorrer quando a marcha à ré está engatada. Quem possui um dos SUVs terá que dar ré e saber se o alarme dispara ou não. Para resolver o problema, você deve entrar em contato com seu distribuidor. Então, assim que o veículo for trazido, o mecânico de plantão irá conectar ou instalar o sistema. Depende do problema atual. Stellantis também entrou na conversa, explicando isso Os recalls começarão a partir de 12 de dezembro. Segundo a NHTSA, o problema afetará aproximadamente 4.600 exemplares dos dois SUVs que saem da fábrica de Pomigliano d’Arco.

A equipe está convencida disso Os carros participantes no total são apenas 10% (menos de 500). O bug relacionado ao Hornet foi descoberto no último dia 12 de setembro, graças a uma investigação completa que terminou em 9 de outubro. Em relação ao Tonale, exemplos que podem evidenciar o tão discutido defeito são os produzidos de 9 de fevereiro a 11 de setembro. Este é o segundo recall nos últimos meses do SUV da empresa italiana. Em setembro passado, o Alfa Romeo Tonale foi recolhido devido ao risco de incêndio na bateria.