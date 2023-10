5º Fórum Internacional: O impacto dos consumidores europeus na capacitação das pessoas e na melhoria do mercado

anúncio

5º Fórum Internacional Europeu do Consumidor,

“Capacitar as pessoas e melhorar o mercado”: ​​Conectar as necessidades das pessoas ao mercado e transformá-las em realidade.

Roma, 27 de outubro de 2023 – Quinta edição doFórum Europeu dos Consumidorestotalmente personalizado para “Capacitando pessoas e melhorando o mercado”que reuniu palestrantes locais e internacionais para aprofundar os desafios da economia global e seu impacto nas pessoas em todo o mundo.

Foi o início do evento Antonio Balhanas, CEO dos Consumidores Europeus, que enfatizou como as novas mudanças sociais e económicas modificaram significativamente um mercado consumidor já complexo. Perante estes desafios, o CEO reiterou a crença dos consumidores europeus de que o único caminho a seguir é colocar os consumidores no centro: “Os consumidores são pessoas que podem e devem, através das suas ações, tornar-se campeões da transformação do mercado. Os consumidores europeus estão empenhados em reforçar o papel das pessoas e, ao mesmo tempo, em melhorar o mercado: podemos dar voz às pessoas e podemos ajudar o mercado ajuda as pessoas.”

O significado e as oportunidades de “Capacitar Pessoas e Melhorar o Mercado” foram partilhados por uma série de oradores:

Alex Ross, Ex-conselheiro sênior de Hillary Clinton e Barack Obama e ilustre professor visitante na Bologna Business SchoolNas suas observações iniciais, ele enfatizou a importância da responsabilidade corporativa: “Num mundo governado mais por empresas do que por Estados, é essencial que os consumidores possam responsabilizar essas empresas, tal como fizeram com os governos no passado. Com grande poder vem uma grande responsabilidade, e as empresas devem aceitar a responsabilidade que advém com seu poder.”

Carlos Ratti, Arquiteto e engenheiro de renome mundial, ele é diretor do Senseable City Lab no Massachusetts Institute of Technology em Boston.Ele explicou em seu discurso de abertura: “Os designers de hoje devem envolver os cidadãos e os consumidores na criação do seu mundo. As empresas, os governos e as comunidades em todo o mundo devem colaborar e experimentar para inovar. Algumas ideias falharão, mas precisamos do maior número possível de projetos para criar um futuro urbano brilhante. I’ Estou entusiasmado por discutir isto.” Convosco no Fórum Europeu do Consumidor, em Roma.»

A quinta edição do Fórum Europeu do Consumidor não foi apenas uma oportunidade para aprofundar os novos desafios que a economia global enfrenta, mas também para celebrar o Dia Mundial do Consumidor. 50 anos da Altroconsumo, A maior organização independente de consumidores da Itália. A Altroconsumo apresentou ideias e projetos que visam relançar o seu compromisso de apoio ao consumidor: “Para a Altroconsumo, este cinquentenário representa um marco importante, que não poderia ter sido alcançado sem o profissionalismo, o empenho diário e a confiança de muitas pessoas: graças a elas, durante os “primeiros” cinquenta anos da sua fundação, a organização tem cresceu, sim, enriqueceu e deu um importante contributo para a defesa dos direitos dos consumidores e para o reforço do seu papel, tanto no nosso país como na Europa, e para acompanhar gradualmente as transformações do mercado e da sociedade. Comente Alberto Perrone, Diretor Regional e Gerente Geral da Altroconsumo.

“Temos a convicção de que a melhor forma de celebrar o caminho percorrido até agora é continuá-lo com maior energia e determinação.” ele adicionou Federico Cavallo, Chefe de Relações Públicas e Relações com a Mídia da Altroconsumo. “É por isso que hoje temos o prazer de anunciar uma antevisão da nova plataforma “Comprometidos com a Mudança” através da qual pretendemos unir ainda mais forças com cidadãos, instituições e empresas, para promover uma nova responsabilidade individual e colectiva, cada vez que um produto é feito.” Ou o serviço se torna parte de nossas vidas. Comprar melhor, agir melhor, viver melhor. Respeitar os direitos, a diversidade, o meio ambiente e aqueles que virão depois de nós.”

A plataforma e toda a campanha de comunicação foram assinadas antes Iabicus, Paolo Iapicino, diretor criativo e estratégico que trabalhou nesta ocasião em conjunto com Panama Design e TestiManifesti. A plataforma também evoluirá para uma campanha multitemática dedicada a áreas-chave do consumo e da vida das pessoas: aquelas áreas onde as escolhas individuais podem fazer uma diferença real e são cruciais para o futuro de todos. Para saber mais, aderir ao comunicado e contribuir para a mudança, basta acessar o endereço www.impegnatiacambiare.org.

O fórum também foi uma oportunidade para fazer uma apresentação formal Declaração dos Consumidores Europeus “Capacitando pessoas e melhorando o mercado”, que retrata a visão dos consumidores europeus de uma nova relação entre as pessoas e o mercado, e identifica ações práticas em três áreas principais de impacto, nomeadamente digitalização, sustentabilidade e custo de vida. Como ele apontou Marco Pierani, Diretor de Relações Públicas e Relações com a Mídia da Euroconsumers: “Este momento é apenas o começo de muito mais, e hoje começamos a torná-lo realidade juntos. ‘Capacitar as pessoas e melhorar o mercado’ inspirará nossos esforços diários nos próximos meses e anos. Todas as partes interessadas da indústria, governo ou a sociedade civil, que está envolvida na necessidade de melhorar o papel das pessoas para melhorar o mercado, é convidada a assinar a declaração e a participar na sua implementação.

O evento terminou com o anúncio do vencedor do concurso interno Euroconsumidores, que premiou o colaborador que demonstrou, através de dedicação e contributos práticos, como o empoderamento pode ter um impacto significativo.

Para assistir ao evento completo, Clique aqui.

Este evento contou com o apoio de nossos parceiros: Amazon, Google, Vodafone, Grupo Barilla, Bayer, Eurospin e Ferrero, bem como de nossos apoiadores, a Grande Cidade de Roma e a Embaixada do Brasil.

Consumidores europeus

A Organização Europeia dos Consumidores reúne cinco organizações nacionais de consumidores e dá voz a mais de 1,5 milhões de pessoas em Itália, Bélgica, Espanha, Portugal e Brasil. É o principal grupo de consumidores do mundo em informações inovadoras, serviços personalizados e defesa do consumidor.

Ultraconsomo

Altroconsumo, a maior organização independente de consumidores da Itália. Conta com o apoio de 314 mil associados, que, juntamente com os nossos fãs e apoiadores, reúnem a comunidade com a qual a Altroconsumo se conecta com mais de um milhão de pessoas. É o ponto de referência para os cidadãos há 50 anos.

Jornal Informação igual e neutra, dando voz a todas as fontes de informação

