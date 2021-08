Lusail, o iate dos sonhos do Príncipe Al Thani: seu preço é incrível

Lusail, Sheikh Al Thani Luxury Superyacht: características de sonho e preço impressionante

o significado Não é apenas um iate. Suas características são como um sonho, o preço está ficando louco. Vamos falar sobre um barco Tamin bin Hamad al ThaniEmir do Qatar. Um dos homens mais ricos do mundo e toda a demonstração num iate de 123 metros que nos últimos dias deu um grande show nos portos italianos. Um barco que pode ser descrito como pode perder todo o seu luxo, mas olhando para ele com certeza ficará em aberto.

Mais do que qualquer outra coisa, as características explicam a grandeza deste barco. Já mencionamos do comprimento de 123 metros, embora não seja surpreendente que a tripulação consistia de 51 pessoas. Doze suítes onde os hóspedes do xeque podem sentar e desfrutar de comodidades iate.

Al Thani Yacht: preço incrível

Continue a descrever o iate de antes Al-Thani Você pode se concentrar em ter um cinema ou um salão de beleza. Também é possível ficar intrigado com as duas piscinas a bordo, assim como com o ginásio e jacuzzi.

Entre as facilidades a bordo do Lusail não podemos esquecer a churrasqueira, clube de praia e heliporto. Além disso, há também uma licitação de serviço de 9,10 milhões. É claro que todas essas características levam a preços altos: estamos falando de uma quase valorização 500 milhões de dólaresE Conforme evidenciado por sites da indústria. Certamente não é um preço para todos, mas não havia dúvida sobre isso. O iate do Emir do Catar também foi visto nos últimos dias na Itália: afinal, 123 metros do barco não passam despercebidos.