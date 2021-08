WWF, o Mediterrâneo está em chamas – Notícias da Ligúria

WWF Mediterrâneo queima incêndios recordes na Turquia, corremos o risco de perder espécies e habitats únicos para milhões de pessoas

WWF, o Mediterrâneo escaldante, a intensa onda de calor que afeta o sul da Europa não parou e pode ser uma das piores de todos os tempos

O planeta continua em crise devido ao aquecimento global, catástrofe climática e a horrenda destruição de ecossistemas (incluindo florestas) atolados em uma série de eventos catastróficos: de ondas de calor mortais na América do Norte, que causaram muitas mortes e incêndios devastadores no Oregon, de Do Canadá ao Alasca, inundações na Europa e China, incêndios incontroláveis ​​na Sibéria e agora os incêndios que inflamam o Mediterrâneo com fogo e espada.

Finalmente (mas por quanto tempo?) Na tragédia da Turquia onde o calor dos incêndios da última quinta-feira foi apenas quatro vezes maior do que qualquer dado registrado até agora durante outros incêndios no país.

Uma onda de calor dramática com um pico recorde absoluto (49,1 ° C foi registrado na cidade-ilha) combinada com atos certamente criminosos (não vamos esquecer que mais de 90% dos incêndios no Mediterrâneo são de origem humana) causaram incêndios que matam pessoas , destruindo o patrimônio da natureza e da vida selvagem, e exterminando uma importante economia ligada ao turismo: um país que se dobrou três vezes.

Na Turquia, onde oito pessoas já foram vítimas de incêndios, não apenas as florestas estão queimando, mas a vida selvagem também está seriamente ameaçada. Mobilizar imediatamente o WWF Turquia para apoiar as clínicas veterinárias nas áreas de incêndio na recuperação, tratamento e reabilitação do maior número de animais feridos nos incêndios, para apoiar suas necessidades e desenvolver a infraestrutura necessária para resposta de emergência e reabilitação de longo prazo.

As florestas da Turquia, que produzem 42 milhões de toneladas de oxigênio anualmente e retêm cerca de 85 milhões de toneladas de carbono, protegem os solos e os cursos de água, são o lar de milhões de organismos e uma fonte de vida para cerca de 10 milhões de moradores da floresta. As florestas da Turquia abrigam muitas espécies endêmicas, mas também estamos perdendo para os incêndios.

Quatro peixes corujas, animais muito raros (existem poucos pares vivos no país) que vivem no sul da Turquia bem nas florestas que agora são devoradas pelo fogo – foram mortas pelos incêndios e isso significa que perdemos grande parte da o país com uma população conhecida.

O número de espécies ameaçadas no Mediterrâneo e no mundo está aumentando rapidamente e, se isso continuar, quase um milhão de espécies em todo o mundo estarão em grave perigo de extinção devido às mudanças climáticas e ao nosso impacto na biosfera.

Mais de 2.000 incêndios florestais ocorrem na Turquia a cada ano e uma média de 7.000 hectares de terra são destruídos. Mais de 90% desses incêndios são causados ​​pelo homem, mas à medida que as florestas queimam, estamos nos tornando mais vulneráveis ​​aos efeitos das mudanças climáticas.

Conforme evidenciado pelo relatório do WWF “O Mediterrâneo está em chamas”, é claro que os incêndios estão diminuindo em número, mas aumentando de forma impressionante em seu alcance: a partir de 2017, uma nova geração de incêndios emergiu na região mediterrânea da Europa .

São os grandes incêndios, que geram verdadeiras tempestades de fogo, como a tempestade da Sardenha (20.000 hectares cobertos de fogo) ou a que afetou mais de 3.000 hectares na província de Trapani em 2020.

A crescente ferocidade dos incêndios em todo o planeta nos faz ver com horror quais serão as consequências do colapso do planeta e do clima.

A Turquia conhece bem os incêndios, mas hoje em dia as chamas não são páreo para as temperaturas que atingem. O Serviço Europeu de Monitoramento Atmosférico Copernicus descobriu que em dois dias a temperatura da chama quadruplicou com um salto de 20 gigawatts de um dia para o outro.

Números de qualquer escala foram registrados no país nos últimos 20 anos. Por outro lado, o mesmo Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas sublinhou no seu último relatório que, devido às alterações climáticas, o sul da Europa enfrentará um aumento significativo do risco de incêndio, um risco que já tocamos com as nossas próprias mãos, com a perda de vidas , florestas e animais. trágico. carbonizado.

Além disso, alguns cientistas acreditam que a onda de calor extremo que afeta o sul da Europa pode ser uma das piores de todas. As temperaturas dentro e ao redor de Ancara devem chegar a 12 ° C acima da média até agora em agosto.

Não é por acaso que os incêndios já atingiram o sul da Grécia, forçando os cidadãos e turistas a evacuar. As chamas também foram registradas na Bulgária e na Albânia. A União Europeia emitiu o mais alto nível de alerta de incêndio na Itália, Portugal e Espanha.

Portanto, teme-se que a temporada de incêndios continue afetando toda a bacia do Mediterrâneo nas próximas semanas. Está muito de acordo com as previsões dos cientistas do clima sobre o que a mudança climática trará para nossas vidas.

As cinco recomendações do Fundo Mundial para a Natureza para reduzir os riscos e ocorrências de incêndio na Bacia do Mediterrâneo

1. Reduzir o alto índice de acidentes e acabar com a imunidade, prevenindo e condenando os autores de incêndios criminosos.

2. Reduzir a inflamabilidade em paisagens por meio de planos de prevenção eficazes e mapeamento de áreas de risco.

3. Melhorar as capacidades de defesa civil, por meio de uma melhor coordenação de emergências e educação em uma cultura de risco.

4. Melhorar a governança do gerenciamento de incêndio, fortalecer a coordenação de prevenção e supressão.

5. Combater efetivamente a crise climática, reduzir as emissões de gases de efeito estufa e aumentar a capacidade de suporte das florestas e outros ecossistemas. Também é necessário lançar um plano de adaptação nacional, bem como planos regionais.