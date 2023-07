DIGA ADEUS ÀS LINHAS E PLÁSTICOS AMARELOS: Em poucos minutos, o que você já tem em casa ficará como novo | Um truque que você usará em todos os lugares

É muito comum usar uma capa para proteger seu smartphone, mas o que você faz quando ela fica amarela?

Lixo não é a resposta. Existem alguns truques que garantem que suas capas antigas pareçam novas novamente.

Hoje, o smartphone é uma das ferramentas mais utilizadas para realizar qualquer ação, desde uma simples ligação até ações bancárias e pagamentos diversos. Como está sempre à mão, é necessário ter ferramentas válidas para isso proteção do celular.

É importante usar uma capa que permita não apenas consertar o celular contra batidas e arranhões, mas também trocar a capa de tempos em tempos. peles do seu smartphone. Infelizmente, com o tempo, as tampas tendem a ficar danificadas e assim por diante. amarelo.

Mas existe uma maneira de evitar danos ou fazer com que pareça novo de novo? A resposta é sim e vamos revelar tudo Truques nos parágrafos seguintes. você não vai se arrepender!

O que causa o amarelamento da tampa

Antes de descobrir o antídoto, vamos tentar entender como prevenir essas manchas feias ou aquela cor amarela que aparece com o tempo. Ele fica amarelo, principalmente nas pálpebras translúcidas que perdem o brilho inicial devido à exposição à luz solar, perfumes ou óleos da pele. Quando usamos um telefone celular ao ar livre, por exemplo, o plástico da capa é gradualmente submetido a um desgaste lento, mas inevitável. Incluindo quais arquivos Agentes principais O que causa esses problemas para os wrappers, vamos ver como resolvê-los com uma combinação secreta.

A combinação perfeita para devolver a luz à sua pálpebra

Dois ingredientes em particular podem eliminar permanentemente manchas amarelas naquela capa de telefone com a qual você realmente se identifica. Bastam dois ingredientes que certamente estarão na casa de todos: limpador E vinagre. Para o preparo, você precisará de uma tigela na qual será colocada uma colher de detergente, uma colher de vinagre branco e água quente. Feito isso, a tampa deve ser imersa nessa mistura e deixada de molho pelo menos hora. Após essa espera será necessário começar a escovar a superfície da tampa com o auxílio de uma escova de dentes e pronto. Finalmente, o envoltório será novo e brilhante.