Volkswagen, chegou a perua elétrica: a tecnologia do futuro

A casa de Wolfsburg está planejando uma grande nova versão de um segmento um tanto esquecido, abrindo caminho para a nova perua ID.7

Volkswagen Electric Group abre caminho para uma nova entrada. dessa vez é solteiro caminhonete O que promete dar trabalho ao histórico Passat. Alguém pensou que ele poderia ser seu herdeiro direto, mas a casa de Wolfsburg pensou em um futuro privilegiado para este recém-chegado. Uma variante familiar de ID.7.

no momento Existem algumas fotos espiãs de uma empilhadeira na net Foi visto na região alemã de Kiev. A estreita relação com ID.7 é evidente desde as primeiras imagens, mas com alguns elementos emprestados de um conceito ID do Espaço Vizzion Foi lançado em 2018 e nunca esteve no mercado.

lá ID.7 Sedã Ele nem teve tempo de apresentá-lo formalmente recentemente Salão de Xangai A nova variante da perua elétrica já está nas ruas alemãs para os primeiros testes. Se a versão sedã chegará às concessionárias no final deste ano, é para o novo ID.7 familiarque pode ser chamado “espaço” ou “variável”E Teremos que esperar mais um pouco.

Será a variante elétrica do Passat

A primeira perua elétrica que a Volkswagen comercializará na Europa terá um papel de destaque ao criar Uma nova oferta no segmento de peruas elétricas Com o objetivo, porém, de não canibalizar a nova geração do Volkswagen Passat Estate, para o qual não se espera uma versão elétrica. A função é útil especificamente para o novo vagão ID.7.

O carro será construído sobre ele Plataforma proprietária da MEB Para a nova geração de carros elétricos, mas difere claramente da versão sedã irmã em alguns detalhes, principalmente no que diz respeito ao Espaço no porta-malas e espaço para os passageiros traseiros. Será equipado com um Bateria de íons de lítio de 91 kWh e bateria auxiliar de 82 kWh.

Grande autonomia e uma nova geração de motores de alto desempenho

Desde os primeiros rumores sabemos que O carro será movido por um motor elétrico de nova geração chamado AP550 capaz de entregar força 210 kW (286 cv) e empurre o novo ID.7 “alternativo” até 700 km Com apenas um cheio de elétrons. A recarga deve reduzir significativamente o tempo de inatividade no eixo graças à potência máxima suportada de 200 kW.

Se você está se perguntando quanto tempo teremos que esperar até que o carro elétrico seja lançado na faixa id, a resposta é: mais rápido do que você pensa. Como pode ser visto nas fotos, o desenvolvimento da perua ID.7 está em estágio avançado e fará sua entrada triunfal no Grupo Volkswagen elétrico durante o primeiro semestre de 2024, Seu lançamento foi alternado com as primeiras vendas do sedã ID.7 nas concessionárias.