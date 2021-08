Qual é a região mais rica da Itália? Comparado ao PIB per capita com o resto do mundo

Uma pessoa curiosa está negociando em um fórum do Reddit por alguns dias Mapa do PIB per capita da ItáliaEm comparação com diferentes países europeus e não europeus. Especificamente, cada região italiana corresponde a uma nação, então você pode comparar o bem-estar de uma região com o do resto do mundo. Essa comparação nos ajuda a entender onde e como a riqueza é efetivamente distribuída em nosso país.

Os resultados, como esperado, não surpreendem muito, mas ainda são benéficos; Quanto mais escura e marrom for a cor, maior será o PIB. Trentino Alto Adige, onde o PIB per capita oscila entre 50.000 e 54.999 euros por ano, é A região mais saudável da Itália. Seu PIB é semelhante ao da Áustria: é o único que o atingiu, e também ganha, segundo a lenda, a cor escura do sapato. Em seguida, seguem-se o Vale de Aosta e a Lombardia, em igualdade de condições, com 45 / 49.999 euros de PIB por ano. Sua riqueza é comparável à do Canadá.

Então, em vermelho e solitário, Emilia-Romagna se destaca lado a lado com a Nova Zelândia: com 40.000 e 44.999 euros, pode garantir excelente estabilidade econômica.

Por outro lado, um grande número de regiões supera o laranja, embora com algumas diferenças. Se o PIB do Japão é válido para Piemonte, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e Toscana, então para Veneto e Lazio, o PIB francês é considerado, em ambos os casos o PIB oscila entre 35.000 e 39.999 euros, mas certamente a situação das três primeiras regiões é mais. Prosperando com outros companheiros coloridos.

Em amarelo encontramos Umbria, Marche e Abruzzo, todos os três, mas com uma nação de referência diferente: na ordem Espanha, Coreia do Sul e Malta. Mas as manifestações, no valor de 34 mil euros do PIB, superaram as outras duas regiões com três mil euros, sendo a diferença entre elas, então, cerca de cem euros.

A trágica situação do sul

Não é por acaso que O menor PIB pertence às regiões do sul da Itália Não é por acaso que os países também são pobres ou enfrentam dificuldades econômicas em comparação. A Sardenha e a Basilicata em palha amarela podem ostentar um PIB de 25.000 a 29.999 euros, semelhante a Barhain e a Eslovênia. Mas é o branco que muda a cor do sul: Molise, Campânia, Puglia, Calábria e Sicília registram PIB entre € 20 / 24.999. E se os três primeiros estão mais próximos da flutuação das realidades estrangeiras da distribuição interna da riqueza (Portugal, Estônia e Arábia Saudita), então a Calábria e a Sicília ainda atuam, depois de três mil anos, como colônias gregas. A mesma economia e declínio os distinguem, com a única diferença, e talvez exacerbação, que a Grécia ainda está pagando o preço da crise econômica de 2009, enquanto a Calábria e a Sicília, por outro lado, sempre e para sempre foram pobres e maltratadas.