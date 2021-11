Economia: Comissão da UE, trabalho se recupera, mas “a crise de Covid atinge jovens, trabalhadores extraordinários, autônomos e estrangeiros”

“O Mecanismo de Recuperação e Resiliência, com subsídios e empréstimos no valor de 723,8 bilhões de euros, desempenhará um papel central na construção de uma economia resiliente e baseada em ações”, disse a Comissão ao apresentar o pacote do Semestre Europeu. “Ao integrar as prioridades da UE no Mecanismo de Recuperação e Resiliência, o Semestre Europeu irá orientar de forma mais eficaz os Estados-Membros na concretização da transformação verde e digital e na construção de uma economia da UE mais resiliente.” Até à data, a Comissão aprovou 22 planos nacionais de recuperação e resiliência, incluindo os da Itália, todos os quais foram aprovados pelo conselho. Em agosto de 2021, 52,3 bilhões de fundos antecipados foram liberados e desembolsados ​​para 17 países membros. Ao todo, os planos aprovados pelo conselho até agora representam US $ 291 bilhões em doações e US $ 154 bilhões em empréstimos. “A atenção agora está voltada para a implementação de planos de recuperação imediatamente.” O painel afirma: “O pré-financiamento do Mecanismo de Recuperação e Resiliência já está começando a fazer contribuições valiosas para as quatro dimensões da sustentabilidade competitiva identificadas na Pesquisa Anual de Crescimento Sustentável: sustentabilidade ambiental, produtividade, equidade e estabilidade macroeconômica.” A Comissão também apela aos Estados-Membros para “assegurarem que as reformas e os investimentos nacionais reflictam as prioridades identificadas no inquérito anual sobre o crescimento sustentável”.

Os documentos apresentados hoje incluem o Relatório do Mecanismo de Alerta, um procedimento de triagem para identificar potenciais desequilíbrios macroeconômicos. “O relatório deste ano conclui que os IDRs são justificados para 12 estados membros: Chipre, Croácia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Holanda, Portugal, Romênia, Espanha e Suécia. Esses estados membros foram submetidos a uma análise aprofundada em um ciclo Implementação anual anterior do regime de seguro de saúde, que confirmou desequilíbrios (Croácia, França, Alemanha, Irlanda, Holanda, Portugal, Romênia, Espanha, Suécia) ou desequilíbrios excessivos (Chipre, Grécia, Itália). avaliar como esses desequilíbrios se desenvolvem e analisar sua gravidade e evolução e a resposta política fornecida pelos Estados Membros, a fim de atualizar as avaliações existentes e considerar quaisquer necessidades de política que ainda precisam ser atendidas. ”

Em vez disso, o relatório conjunto sobre o emprego “confirma que o mercado de trabalho está em processo de recuperação, embora o emprego ainda não tenha retornado aos níveis anteriores à crise. A crise da Covid-19 afetou particularmente os jovens, os trabalhadores extraordinários, os autônomos e os nacionais de países terceiros. Setores com forte demanda já sofrem com a escassez de mão de obra. Ao mesmo tempo, algumas empresas estão saindo da crise enfrentando grandes dificuldades financeiras; Alguns empregos podem desaparecer, enquanto outros serão criados por meio da transição verde e digital. Neste contexto, as políticas ativas do mercado de trabalho e, especialmente, o apoio às transições ocupacionais revestem-se de particular importância.