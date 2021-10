Bolsas de valores europeias em alta. Milão o melhor, Banco Bpm trabalha

Ouça a versão em áudio deste artigo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Bolsas de valores europeias Todos são impulsionados por compras em ações e commodities de tecnologia. No entanto, o foco dos mercados continua na inflação, com os preços do petróleo e gás continuando subindo, enquanto o dólar cai e o euro volta ao patamar de 1,16. Entretanto, foi apresentada a acta da última reunião de. alimenta-o confirmou que o diminuindo Eles podem começar entre meados de novembro e meados de dezembro, mostrando-se prontos para lidar com preços mais altos. “O foco – dizem os analistas da Activ Trades – continua nos dados macro, porque a direção dos estoques neste momento depende do recuperação econômicaAinda há interesse nos relatórios trimestrais provenientes dos EUA, com os principais bancos na linha de frente do Bank of America ao Citigob e Morgan Stanley, enquanto os benefícios de desemprego chegarão na frente geral.

Os mercados também aguardam notícias sobre a escassez de componentes e o impacto que isso terá na produção e, portanto, nas contas. “lá Escassez de matéria-prima, produtos semiacabados e vários problemas nas cadeias de abastecimento certamente terão um impacto negativo nos resultados de curto prazo de muitas empresas e setores – comenta Luigi Nardella da Ceresio Investors – mas esses são problemas associados a A parada repentina sofrida pela economia global E uma recuperação muito forte do consumo. ” Para Nardella, “uma correção significativa nos preços das ações devido a essas preocupações pode ser uma boa oportunidade de compra”.

Tendência do mercado de ações FTSE Mib download…

Banco Bpm e Bper Banca correm para Piazza Affari, Cnh fraco

Milan é o melhor campo da Europa com FTSE MIB que também atingiu um aumento de 1%, principalmente impulsionado por compras em Banco Bpm NS Bear Banka: Ambos os analistas da Jefferies passaram a fazer cobertura, para o Banco Bpm, com um julgamento de compra e um preço-alvo de € 3,50, com um potencial 30% superior ao consenso. Para o Bper, a notação e a taxa tarifária mantêm-se em € 2,30, em todo o caso abaixo do consenso de 2023 de 2%. nome industrial Está caminhando na contramão do mercado e está entre as piores ações do mundo FTSE MIB. O grupo anunciou que será fechado temporariamente Muitos de seus locais de produção de máquinas agrícolas, veículos comerciais e sistemas de propulsão estão na Europa, devido a interrupções na cadeia de abastecimento e escassez de componentes-chave, especialmente semicondutores. .

Petróleo sobe, dólar cai para mínimos de 10 dias

A recuperação do dólar estagnou, perdeu terreno em relação às principais moedas e caiu para uma baixa de 10 dias. O euro tira vantagem disso e assim recupera o patamar de 1,16 por dólar, depois que o Federal Reserve confirmou o momento da redução gradual, acalmando um pouco as especulações sobre a moeda americana. Enquanto isso, os preços das commodities começam a subir novamente, começando com o petróleo em O petróleo Brent está fortemente acima de US $ 84 o barril O West Texas Intermediate está acima de US $ 80 o barril. O preço do gás também está subindo novamente, apesar da declaração de Putin de que a Rússia está pronta para fornecer à Europa toda a quantidade necessária de gás. Disponibilidade russa

Isso parece ser facilitado pelo fato de que os estoques domésticos atingiram um nível suficiente para suportar o inverno.