Usinas de regaseificação e transformação de resíduos em energia, a batalha italiana pelo voto – Corriere.it

Postos de energia e gás são as duas variáveis ​​quantitativas da campanha eleitoral italiana. Tendo contribuído para a queda do governo Draghi, esses dois eixos de transmissão de energia forjam alianças e números de votos, uns contra os outros nos campos emblemáticos de Roma (não estou desperdiçando – a usina) e Piombino (sim ou não para a usina de gás para gás em Hump). Essa assimetria faz sentido, em um contexto onde as fontes críticas de energia estão sendo diversificadas? Ferruccio de Bortoli pergunta isso enquanto lida com um casoEconomia do Corriere della Seranas bancas às segundas-feiras, grátis com jornais. Em outros países, os investimentos em infraestruturas desse tipo não farão parte das condições indispensáveis ​​para uma aliança política – escreveu de Bortoli -. Serão questões comuns de gestão, não linhas divisórias ideológicas.