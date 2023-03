Qual tribunal internacional tem acesso a Milão e como funciona

Milão Espere para saber se deve hospedar a terceira sede europeia do tribunal unificado de patentes, “Vago” após a despedida de Londres da união com a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. A decisão – que parece cada vez mais provável, como afirmou nos últimos dias o ministro dos Negócios Adolfo Urso – será concretizada até 1º de junhoapós a entrada em vigor da patente unificada em 1º de abril, que será válida em 24 dos 27 países aderentes, já que Croácia, Polônia e Espanha não aderiram ao acordo.

O Tribunal Unificado de Patentes é um novo tribunal Um tribunal internacional com jurisdição sobre patentes unitárias e patentes europeias. Em particular, as seguintes ações podem ser iniciadas perante o Tribunal Unificado de Patentes:

Ações contra violações cometidas ou ameaçadas

Reivindicações anti-invalidação

procedimentos de anulação

procedimentos de compensação

Pedidos de medidas cautelares e cautelares e advertências.

o sites A sede do Tribunal Unificado de Patentes será um Parisna França, Essam Munique, Na Alemanha. Ainda a ser definido terceiro assento Substituição em Londres: Em primeiro lugarcomo mencionado, há Milão.

Ele se tornará o Tribunal Unificado de Patentes e o Tribunal Unificado de Patentes Trabalha com 17 países: Áustria, Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Portugal, Eslovênia e Suécia. de acordoUma vez concluídos os procedimentos legislativos necessários, Outros 7 países se juntarão ao acordo: Chipre, República Tcheca, Grécia, Hungria, Irlanda, Romênia e Eslováquia.

patente unitária Não substituirá a patente europeia, mas coexistirá com esta e com as patentes nacionais de cada país europeu. Uma patente unitária é um novo direito de patente que tem validade única num grupo de 17 estados membros da União Europeia, um número que – como mencionado – aumentará para 24.

A pergunta para obtê-lo será única Não será necessário selecionar países individualmente. A patente assim obtida terá Validade única em todos os países Patente unitária. A taxa, seja para aplicação ou manutenção, será única e “flat”. Não haverá taxa de verificação/tradução. A jurisdição unitária para patentes será o Tribunal Unificado de Patentes.