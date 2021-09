O alarme de matéria-prima é acionado quando a produção é aumentada

Metalúrgico na fazenda – arquivo

No dia em que a Federmeccanica comemora 50 anos e lança o projeto competir, Também há salto da produção industrial em julho na zona do euro, Aumentou 1,5% em relação ao mês anterior e 7,7% em relação a julho de 2020. Na Itália, o valor foi de + 0,8% em relação a junho e + 7% em relação ao ano anterior. Enquanto na UE-27, o aumento foi de 1,4% em uma base mensal e de 8,3% em uma base anual: em junho, diminuiu 0,1% na Zona do Euro e permaneceu estável na UE. Entre os Estados-Membros para os quais existem dados disponíveis, os maiores aumentos mensais foram registados na Irlanda (+ 7,8%), Bélgica (+ 5%) e Portugal (+ 3,5%), enquanto as maiores diminuições foram observadas na Lituânia (-2% ) e Eslovênia (1,8%) e Croácia (-1,6%).

Uma tendência em linha com a Pesquisa Econômica Federmeccanica nº 159 – nascida em 15 de setembro de 1971 – que tem 1,6 milhão de trabalhadores em 12 mil empresas, representa 8% do PIB, 50% das exportações, e contribui com mais de 40% para a criação da valor acrescentado para a indústria italiana. De facto, o sector da metalomecânica apresentou no primeiro semestre deste ano notáveis ​​sinais de melhoria, em linha com os avanços registados desde junho de 2020. Em particular, nos últimos meses, os volumes de produção anteriormente alcançados foram plenamente o estopim da epidemia: no segundo trimestre, o crescimento foi de produção 2,1% sequencialmente e 47% ao longo do ano (mas este número é afetado por paralisações de negócios em grande escala em abril de 2020); Comparando o período de abril a junho deste ano com janeiro e fevereiro de 2020, meses antes do início da epidemia, verifica-se um crescimento de 1,5%. No geral, no primeiro semestre do ano, o crescimento ano-a-ano dos volumes foi de 29,9%, amplamente em linha com os primeiros seis meses de 2019 (-0,8%). À melhoria da produção seguiu-se o recurso a menos despedimentos e a reversão das tendências negativas da dinâmica do emprego nas empresas com mais de 500 trabalhadores (+ 1,2% em junho de 2021 face a dezembro de 2020).

No que se refere às perspetivas de curto prazo, o inquérito revela perspetivas de nova retoma da atividade produtiva, embora o clima de incerteza continue relacionado com o desenvolvimento da epidemia e com a dinâmica dos preços e disponibilidades das matérias-primas. O aspecto que suscita grande preocupação está relacionado com a influência da dinâmica dos preços das matérias-primas na atividade da empresa e na sua disponibilidade no mercado: 93% das empresas entrevistadas foram afetadas pelo aumento dos preços dos metais e dos produtos semiacabados. produtos em comparação com os 84% ​​anteriores. 47% dos entrevistados relataram uma carteira de pedidos melhorada, 37% esperam que a produção aumente e 26% acreditam que precisam aumentar os níveis de pessoal nos próximos seis meses (pelo contrário, 7% acham que precisam reduzi-la). «New Job Design – Federmeccanica Chief Explica Federico Vicentin Significa, por um lado, tomar medidas decisivas sobre os problemas que carregamos há tanto tempo como a cunha fiscal, que deve ser demolida, e, por outro lado, significa lançar os alicerces para gerir a mudança, por exemplo através da criação de competências que será necessário para as empresas no futuro. ”