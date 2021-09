Mil funcionários estão prontos na Itália

A Amazon está fortalecendo sua presença em nosso país. O centro de distribuição em San Salvo oferece uma oportunidade única.

Com o verão finalmente se aproximando, o próximo outono pode trazer algumas surpresas em termos de contratações, embora a situação geral ainda não esteja no seu melhor. Algumas empresas parecem estar se movendo na direção de expandir a força de trabalho, e não é surpreendente que sejam exatamente elas, Durante a fase mais grave da pandemia, reforçou a sua presença no mercado. Destes, a Amazon detém a bandeira. Na verdade, o gigante das vendas online registrou os melhores lucros graças ao aumento do uso de tecnologia, mesmo nas operações mais simples.

Assim, a digitalização é equivalente, mas cria as condições ideais para uma nova campanha de recrutamento que, para a Amazon, afetará principalmente a Itália. Em particular, estão sendo feitos preparativos para a abertura de um novo centro de distribuição em San Salvo, na província de Abruzzo de Chieti. site talvez Ele se tornará um dos principais centros de distribuiçãoEstar em uma posição geograficamente vantajosa. Acima de tudo, mil novos empregos serão reservados aos trabalhadores.

Amazon (re) abre em Abruzzo: negócios em aberto

Portanto, 2022 será mais um ano de corrida para a criatura de Jeff Bezos. O escritório de Abruzzo se tornará um magnata de extrema eficiência e, para aqueles que ingressarem na equipe, espera-se um contrato permanente para os primeiros três anos. Sem falar que a unidade de San Salvo (que se junta àquela já em operação em 2020 em San Giovanni Teatino, também perto de Chieti), Será desenvolvido pela Amazon Robotics, para apoiar os operadores do armazém tanto quanto possível. Não é uma má perspectiva.

A gama de habilidades e competências profissionais exigidas é ampla. Eles variam de engenheiros a gerentes de operações, profissionais de TI, recursos humanos e, de fato, operadores de depósito. Além disso, as posições são abertas até mesmo para agentes de gerenciamento de pedidos simples. Um grande impulso para a presença da Amazon em nosso país. Também em termos de salários, sem brincadeira. Os operadores de almoxarifado, por exemplo, receberão um salário inicial igual ao esperado para a contratação do quinto nível do Acordo Nacional de Categoria (Transporte e Logística). Para eles, descontos também estão disponíveis para compras na Amazon.it (incluindo a adesão ao programa Career Choice). Compromisso no dia 16 de setembro para o Dia da Carreira, realmente imperdível.