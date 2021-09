Bolsa de Valores italiana, comentando a sessão de hoje (15 de setembro de 2021)

Os principais índices da bolsa italiana e dos mercados financeiros europeus registaram ligeiras variações. Sessão positiva para Generali, Stellantis e Mediaset. Enel está em declínio acentuado

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e o histórico dos principais mercados financeiros europeus Diferenças mínimas. A equipe de consultoria e pesquisa de investimentos da ANIMA informa que o mercado de ações italiano continua apoiado pelas ações do governo Draghi, a liberação de recursos do fundo de recuperação, revisão positiva das estimativas de crescimento, avaliações relativas atrativas e sentimento positivo do investidor. “Portanto, o nível de recursos investidos continua excesso de peso Setorialmente, a preferência por questões financeiras e tecnológicas / estruturais não mudou ”, identificaram os especialistas.

às 11,35 FTSEMib Caiu 0,19% para 25.978 pontos, enquanto FTSE Italia todos participaram Diminuiu 0,18%. Também em vermelho Chapéu médio FTSE Italia (-0,12%) e A estrela da FTSE Italia (-0,22%).

o Bitcoin Já ultrapassou 47.000 dólares (pouco menos de 40.000 euros).

Ele Ela difusão Btp bond Ainda menos de 100 pontos.

EU ‘euro Ainda está acima de $ 1,18.

ótimo dia para Stilants (+ 2,23% 17,33 euros). Os analistas do Goldman Sachs aumentaram o preço-alvo da gigante automobilística, de 21 euros para 27 euros. Especialistas confirmaram o sinal de compra das ações, já que o novo preço-alvo indica um aumento de quase 60% em relação ao preço de fechamento das ações da Stellantis na sessão de 14 de setembro de 2021 (16.952 euros).

em vermelho Enel (-2,73% 7.232 euros). Os analistas do Barclays estabeleceram um preço-alvo para a gigante elétrica, passando de € 10 para € 9,9. No entanto, os especialistas confirmaram a decisão de “sobreponderação”, já que o novo preço-alvo indica um aumento de 33% em comparação com o preço de fechamento das ações da Enel na sessão de 14 de setembro de 2021 (€ 7,435).

Compras dominam estoques do setor de petróleo, depois que o preço do petróleo bruto em Nova York (o contrato expira em outubro de 2021) ultrapassou US $ 71 por barril.

Onde você está Subiu 0,92% para € 11.004.

em geral Registra um aumento de 0,71% para € 17,725. Os diretores não executivos da gigante de seguros notaram a disponibilidade de seu CEO, Philip Dunnett, para assumir um terceiro mandato.

Mediaset Registra um aumento de 0,95% para € 2,546. O Grupo Del Biscione reportou resultados financeiros no primeiro semestre de 2021, período que terminou com melhores receitas e rentabilidade. Para 2021, o governo enfatizou seu objetivo de aprimorar ainda mais os resultados econômicos e a geração de caixa.