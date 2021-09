Energia, a hipótese tranquila para as famílias sobre os custos da mudança verde – Corriere.it

O processo que levou à vésperaAnunciando novos aumentos significativos na conta de luz Em muitos países europeus, incluindo Itália. Ele traz todos os sinais de uma transformação fundamental. Podemos certamente ver as causas transitórias, desde fluxos de gás russo abaixo do esperado devido a um acidente nas usinas da Sibéria até o verão sem vento no Mar do Norte, reduzindo a produção eólica e trazendo de volta uma nova demanda por gás e carvão. Mas esses fatores, incluindo o aumento da depreciação causado pela reabertura da porta após o fechamento, irão se desgastar com o tempo. Outros ficarão mais profundos. Em breve, eles forçarão a Itália a questionar sua estratégia para reduzir as emissões, bem como sua abordagem para alcançar maior igualdade na carga de faturamento de forma opaca ou socialmente injusta.

Tensões no mercado de gás Os aumentos hoje em dia começam de longe, porque em parte são o culminar de muitos anos de subinvestimento por grandes grupos de hidrocarbonetos. Assim, a tensão no mercado do gás acaba repercutindo nos custos da eletricidade, que o gás ajuda a gerar. A demanda por gás natural cresceu quase ininterruptamente na última década – observa Enrico Mariotti, chefe do Instituto de Pós-Graduação em Geopolítica de Roma – mas as grandes empresas muitas vezes desistem de desenvolver nova capacidade de fornecimento, em parte porque estão sob pressão de investidores exigentes estratégias ambientalmente sustentáveis.



O colapso dos investimentos upstream em combustíveis fósseis Os dados parecem confirmar esta leitura. A Agência Internacional de Energia mostra que a demanda de gás cresceu de pouco mais de três trilhões de metros cúbicos em 2009 para quase quatro trilhões de metros cúbicos no ano passado. Ele estima um crescimento contínuo de cerca de 6% ao ano até 2024, apesar das tentativas de banir os combustíveis fósseis. No entanto, grandes grupos privados abandonaram o desenvolvimento de um novo show. O valor total do investimento inicial – que aumenta estruturalmente a capacidade de produção – desabou: depois de cair quase um terço em 2015, nunca se recuperou, o segundo atingiu 34% em 2020. Entre os motivos, os investidores pagaram porque as grandes empresas estão reduzindo seu impacto climático. Mariotti observa que os baús maiores estão colocando cada vez mais apostas. A Standard & Poor’s observa que os três maiores fundos de pensão dos EUA emprestaram seu apoio a um investidor minoritário da Exxon exigindo mais compromisso contra as emissões da gigante do hidrocarboneto; Assim como os três maiores acionistas da Exxon: State Street, Vanguard e BlackRock. READ Maxi lembra mais de 285.000 carros Tesla com defeito: eles podem causar acidentes

O preço dos certificados de emissão subiu Depois, há um segundo fator ligado à transição verde que está pesando nas contas dos italianos: o aumento dos preços dos certificados de emissão, que os produtores poluentes (incluindo eletricidade) têm de comprar. Desde o início do ano, o preço na Europa quase dobrou de 33,6 para 61 euros por tonelada e, dadas as metas ambientais, é improvável que diminua no futuro. Essa também é a razão do alto custo da eletricidade.

Sugestão para ajudar a média e baixa renda: longe de fardos inadequados Esses fatores mais uma vez colocam em destaque a questão do Ministro da Transição, Roberto Cingolani: Como podemos garantir uma redução sustentável de CO2 mesmo para média e baixa renda e pequenas empresas? Acelerar as energias renováveis ​​é necessário, mas pode não ser suficiente. Chico Testa, ex-presidente da Enel, acredita que é hora de remover taxas inadequadas, como as relacionadas ao subsídio a fontes de energia renováveis ​​ou ao desmantelamento da energia nuclear das contas. Para trazer esses custos para um sistema tributário progressivo. Será mais transparente e socialmente justo – diz Testa -. Hoje, pessoas com possibilidades econômicas completamente diferentes pagam essas taxas em suas contas essencialmente da mesma forma. O ex-presidente da Enel também propõe uma comissão parlamentar que analisará as consequências da transição verde no sistema industrial e na sociedade italiana em geral.

