O novo Fiat Panda terá baterias LFP

também Novo Fiat Panda Nós conseguiremos Baterias LFP Como o último Citroën E-C3. Os fabricantes de baterias estão desenvolvendo novas tecnologias que podem oferecer melhor desempenho a custos mais baixos e com menos impacto. Uma dessas técnicas é a tecnologia Baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP), que está ganhando cada vez mais popularidade entre os fabricantes de veículos elétricos.

Um dos pontos fortes do novo Fiat Panda é o uso de baterias Fosfato de ferro-lítio (LFP)

Baterias LFP, que também serão aprovadas pela novo fiat panda, É um tipo de bateria de íon-lítio que utiliza fosfato de ferro-lítio como material catódico, que é a parte da bateria que armazena energia e libera elétrons durante a descarga. Essa combinação oferece às baterias LFP uma série de vantagens em relação às baterias convencionais, que usam níquel-manganês-cobalto (NMC) ou… Níquel, cobalto e alumínio (NCA) como material catódico.

As vantagens das baterias LFP são as seguintes:

custo mais baixo: O ferro e o fosfato são materiais baratos e abundantes, enquanto o níquel e o cobalto são materiais caros e raros. Isto significa que as baterias LFP custam menos do que as baterias NMC ou NCA, tanto em termos de materiais como de processo de produção.

Baixo impacto ambientalO ferro e o fosfato têm menor impacto ambiental que o níquel e o cobalto, tanto em termos de extração quanto de descarte. Além disso, as baterias LFP são mais eficientes em termos energéticos e perdem menos capacidade ao longo do tempo, o que significa que requerem menos energia para carregar e duram mais.

Segurança superior: O ferro e o fosfato têm maior estabilidade térmica e química do que o níquel e o cobalto, o que significa que as baterias LFP têm menos probabilidade de superaquecer, disparar ou explodir se forem sobrecarregadas, em curto ou danificadas. Além disso, as baterias LFP não contêm metais pesados ​​tóxicos, como o cobalto, que podem ser prejudiciais à saúde humana.

Maior duração: As baterias LFP apresentam maior resistência à degradação causada pelos ciclos de carga e descarga, o que significa que retêm mais capacidade após um grande número de ciclos. Estima-se que as baterias LFP possam atingir mais de 10.000 ciclos antes de cair abaixo de 80% de sua capacidade inicial, enquanto as baterias NMC ou NCA param em cerca de 3.000 ciclos.

Portanto, este será um dos pontos fortes do novo Fiat Panda, que se transformará com a sua próxima geração num crossover de 4 metros. O carro será apresentado no próximo ano pela Fiat, possivelmente em 11 de julho de 2024. Será um dos primeiros carros elétricos Stellantis de baixo custo na Europa. Talvez este modelo seja produzido na Itália, mas espera-se que as confirmações oficiais cheguem nas próximas semanas.

O novo Fiat Panda usará a plataforma Pequena Estela Terá uma versão 100 por cento elétrica, terá uma autonomia de cerca de 200 quilómetros e custará menos de 20 mil euros. No entanto, haverá também espaço para uma versão autónoma de 320 km que deverá custar cerca de 23 mil euros. A gama será então completada com pelo menos uma versão híbrida com preço bem abaixo dos 20.000€. Este será um carro global que também será produzido Na América Latina e Norte da África Que será vendido em vários continentes. Este automóvel, que terá um design próximo do conceito Fiat Centroventi mas também do moderno Citroën e-C3, dará origem então a uma nova família de automóveis Fiat da qual deverá derivar um segundo crossover Classe C, com aproximadamente 4,3 metros. longo. . Longo que talvez chamaremos Novo Fiat Multipla.

Falando sobre este carro, o CEO da Fiat, Olivier François, anunciou que a empresa italiana, com a futura geração do Panda, regressará em certa medida ao espírito da primeira geração do início dos anos oitenta. Será um automóvel básico, simples mas acessível, que terá a missão de democratizar a mobilidade eléctrica na Europa, criando um segmento de mercado verdadeiramente novo.