Francesco Economy, jovens de todo o mundo por uma economia à escala humana

asi – Economia de Francesco É um evento internacional em que jovens de todo o mundo participam por uma nova economia à escala humana, para as pessoas. Hoje 2 de outubro, das 9h30 às 12h30, No Domus Pacis de Santa Maria degli Angeli, um dos mais de 40 centros ao redor do mundo composto por mais de 200 meninas e meninos que discutirão projetos, propostas e processos implementados durante o ano. Esperando pela reunião oficial às 13h30, sobre o Monte Frumentario em Assis, e pela mensagem de vídeo de Papa Francesco.

É o segundo encontro de empresários, economistas e agentes de mudança que buscam compartilhar novos caminhos enquanto esperam pelo encontro com o Santo Padre em Assis, emOutono 2022. Até agora eles Mais de 40 cidades (Incluindo Xangai, Bogotá, Nairóbi e Washington) ao redor do mundo que sediará o evento simultaneamente EoF. Iniciativas que culminarão em um encontro global on-line da cidade de São Francisco no canal do YouTube. Economia de Francesco.

Foi constatado que existem, entre outras, personalidades internacionalmente conhecidas com as quais os jovens têm tido diálogos frutíferos nos últimos meses: Vandana Shiva, Jennifer Nidelsky, Partha Dasgupta, Sabina AlkinE Helen Alford e Jeffrey Sachs que estará presente em Assis. A contribuição do mundo também é esperadaStefano Mancuso, diretor do Laboratório de Neurobiologia Vegetal em Florença e de acordo com Nova iorquino Um dos transformadores do mundo neste planeta.

Neste link o programa e como seguir Evento de transmissão ao vivo

www.francescoeconomy.org

https://francescoeconomy.org/event2021/

material multimídia Estará disponível neste link: https://bit.ly/32QEXGU

um programa

Francesco Economy 2021

Localização: Palazzo Monte Fromentario, Assisi

Idioma: EN e tradução em IT, ES, PT, FR

transmissão ao vivo Canal oficial do YouTube

pobreza muito alta – 13,30 – 14,00

abertura do evento

Histórias EoF.: Zâmbia, Brasil e Nigéria

Vozes e pensamentos: Sabine El Kiir

Mudança de liderança de dentro. Do Quênia para o mundo

Teoria econômica e aplicação. Amor pelas pessoas do mundo – 14,00 – 15,15

Discussão o Economia de Francesco Contra: Jeffrey Sachs e Helen Alford

Criação de crescimento econômico inclusivo. Da Índia e Portugal para o mundo

Histórias EoF da Itália

Vozes e pensamentos: Jennifer Nidelsky

finança. educação pobre – 15. 15 – 15.45

Histórias EoF: Argentina.

Você vê o que vemos?? Dos Estados Unidos para o mundo

Vozes e pensamentos: Partha Dasgupta

Mulheres afegãs existem. Você pode nos sentir mundo?

Vozes de Cabul

Rumo a uma economia vegana – 15h45 às 16h30

Vamos transformar os sistemas alimentares trabalhando juntos! Matthews Ciasnucha

Vozes e pensamentos: Vandana Shiva

Um convite, uma cultura, uma carta. Da América para o mundo

Rumo a uma economia vegetariana. Conversa com Stefano Mancuso

Em direção a 2022 – 16h30 – 17h

Mensagem de vídeo do Papa Francisco

Democracia econômica. Estamos mudando de cidade