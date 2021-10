Superbonus 110%, há uma extensão para 2023. Mas outros bônus da casa estão expirando. notícia

Na próxima lei orçamentária

A recompensa de 10% para trabalhos de eficiência energética ou melhorias nas propriedades anti-sísmicas de edifícios foi estendida até 2023. O ministro Daniele Franco confirmou isso no documento que acompanha o Dave Update, onde lemos no capítulo sobre a reprogramação dos objetivos fiscais: Com a próxima lei orçamentária 2022-2024 (…), será prevista a extensão de várias medidas de importância econômica e social, incluindo um fundo de garantia para pequenas e médias -empresas de porte, incentivos à eficiência energética em edifícios e investimentos inovadores. Neste ponto, resta aguardar o primeiro projeto de lei do orçamento, desta vez com um horizonte temporal mais alargado (2022-2024), para depois debater na Assembleia da República antes de o enviar ao Diário da República até 31 de dezembro de 2021. Mas os aplausos que chegaram de todas as forças políticas não deixam margem para suspeitar que a prorrogação foi feita.

Resta saber quais serão as modalidades da prorrogação: será imediata (também devido aos fundos atribuídos pelo PNR) ou se aguardará a aprovação do Conselho da União Europeia, como aconteceu na Lei do Orçamento de 2021 .

Mas para o super bônus estendido, mais bônus da casa estão chegando ao fim. Então, vamos ver as próximas notícias.

