Itália e Alemanha lideram a produção de café na Europa. Portugal está em sétimo lugar

O Eurostat revelou no Dia Mundial do Café, que cai na sexta-feira, que os europeus consomem mais café importado do que os produzidos pelos países membros da UE.

No ano passado, a União Européia importou 2,9 milhões de toneladas de café, no valor de 7,5 bilhões de euros. Isso representa um aumento de 7% em relação a 2010, quando os países europeus importaram 2,7 milhões de toneladas.

A maior parte do café importado vem do Brasil, que representa 32% do total. No ano passado, os Estados membros importaram 933.000 toneladas de café do Brasil. O Vietnã é o segundo país de origem dessas importações (22%), que no ano passado somaram 642 mil toneladas. Essa lista também contém países como Honduras (216.000 toneladas), Uganda (166.000 toneladas), Colômbia (154.000 toneladas) ou Índia (108.000 toneladas).

Alemanha e Itália foram os maiores produtores de café no ano passado, mas também são os dois dos países que mais importam café do exterior. No ano passado, a Alemanha importou 1,1 milhão de toneladas de café, com peso de 38%, enquanto a Itália importou 595 mil toneladas (19%). Outros países importadores são Bélgica (309.000 toneladas), Espanha (274.000 toneladas) e França (205.000 toneladas).

Segundo esses números, no ano passado Portugal importou mais café do Vietnã, por exemplo, do Brasil.

Quanto à produção de café na União Européia, a produção subiu para 1,9 milhão de toneladas. Apenas seis Estados-membros respondem por 89% da produção total de café na União Europeia: Itália, Alemanha, França, Holanda, Espanha e Suécia.

Itália e Alemanha têm os produtores mais expressivos, respectivamente 32% e 30%. A produção italiana foi de 616 mil toneladas, seguida da Alemanha 571 mil toneladas. A Suécia contribui muito menos com essa produção entre os seis maiores produtores: 88 mil toneladas, o que é 5% da produção.

Portugal ocupa o sétimo lugar desta lista com uma produção total de 44,5 mil toneladas.