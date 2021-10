De 110% a bônus expirados: o guia de benefícios para casa

Como o Ministro Franco enfatizou no memorando anexado ao NaDef, o Super Bonus 110% Para trabalhos de eficiência energética e melhorias nas propriedades anti-sísmicas de edifícios (originalmente expirando em 30 de junho de 2022 para particulares e 31 de dezembro de 2022 para unidades residenciais) até 2023.

“Com a próxima Lei Orçamentária 2022-2024, será considerada a extensão de várias medidas de importância econômica e social, incluindo um fundo de garantia para pequenas e médias empresas, incentivos para eficiência energética em edifícios e investimentos inovadores.” Na verdade, o ministro anunciou. No entanto, o fim iminente de muitos outros bônus residenciais que, se não forem reformados, expirarão em 31 de dezembro de 2021.

Entre esses, como mencionei serviço de entrega, O bônus de reestruturação, que neste momento permite beneficiar de um desconto de 50% nas despesas incorridas até ao final do ano: o máximo previsto é de 96 mil euros por unidade de propriedade. Sem prorrogação, os privilégios voltarão a 36% com um máximo de 48 mil euros.

intervençõesEcoBounce, isto é, com o objetivo de melhorar a eficiência energética do edifício, implica em deduções de IR / Ires entre 50% e 90% das despesas, dependendo do tipo de operação: de substituição de luminárias, janelas, proteção solar, caldeiras às caldeiras de biomassa e de condensação classe A (desconto de 50%) até às intervenções determinantes do ponto de vista térmico que incluam mais de 10% da área total de dispersão do edifício em questão, ou seja, as fachadas (90% desconto).

até o Simonos Faz parte dos benefícios caducados: trata-se do desconto de 50% devido às intervenções anti-sísmicas realizadas em edifícios localizados em zonas sísmicas de alto risco (zonas 1, 2, 3) na ordem dos 96 mil por unidade imobiliária. O benefício aumenta se a intervenção preventiva fizer com que o edifício mude para uma categoria de risco inferior (75%) ou para duas categorias (85%).

Também expira em Interfaces adicionais, uma dedução fiscal igual a 90% das despesas incorridas entre 2020/2021 e documentadas (pagamentos por transferência bancária / postal) para o restauro e / ou restauro da fachada de edifícios existentes associados a qualquer tipo de categoria cadastral. A única limitação é o fato de o imóvel estar localizado na Área A / B (mínimo Decreto 1444/1968) ou em áreas semelhantes por portaria regional ou regulamento de construção municipal.

O “recompensa de água”, Que visa estimular o abastecimento de recursos hídricos. O benefício (até ao máximo de 1.000 euros por pessoa) pode ser solicitado para aquisições ou obras destinadas a reduzir o desperdício de água a partir de 1 de Janeiro de 2021 e até 31 de Dezembro de conjunto, o governo destinou 20 milhões de euros, retirados diretamente do Fundo para o aprovisionamento de recursos hídricos.

Também nos lembramos de um arquivo Recompensas para celular, correspondendo a uma dedução do imposto de renda de até 50% para as despesas destinadas à compra de móveis e grandes eletrodomésticos, pelo menos, de classe A + (ou em qualquer caso de classe A ou superior para fornos e secadores), em edifícios em reforma. O subsídio, que só pode ser solicitado por quem iniciou as intervenções a partir de 1º de janeiro de 2020, é válido também para as compras realizadas em 2021 (neste último caso, o teto de gastos com base no qual será calculado esse desconto foi elevado para 16 mil euros).

conclusão também perto de Redes mosquiteiras extras, que se configurou com abatimento Irpef / Iref de 50% nas despesas incorridas até 31 de dezembro de 2021 para a compra de mosquiteiros com guarda-sol. O máximo, que abrange também o desmantelamento de sistemas pré-existentes, é de 60 mil euros.

Finalmente, nos lembramos de um arquivo recompensa verde, que prevê um desconto de 36% do IRPV nas despesas com arranjo verde de áreas privadas descobertas de edifícios existentes, unidades imobiliárias, anexos, vedações, aquisição de sistemas de irrigação ou construção de poços. O benefício, que também cobre os custos de projeto, oferece um máximo de € 5.000 por unidade residencial (e, portanto, um máximo de € 1.800 por edifício pode ser deduzido). Todas as despesas incorridas para manutenção periódica de rotina de áreas verdes pré-existentes não estão incluídas no prêmio.