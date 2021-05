Reunião reunião …

De roma

No quinto dia da viagem presidencial de Alberto Fernández, Roma era o lugar para estar: começou no Vaticano com um encontro secreto com o Papa Francisco e terminou com um encontro em que o diretor de operações do Banco Mundial, Axel van Trotsenberg, confirmou que para Na Argentina haveria um “ambicioso programa de investimentos de cerca de US $ 2 bilhões.” “. Depois de se encontrar com o Papa, Fernandez disse: “Foi um encontro maravilhoso, não o via há algum tempo, e encontrá-lo novamente foi muito interessante para mim”, explicou. Falamos de tudo, dos problemas do mundo e da Argentina, e como sempre ele mostrou grande vontade de nos ajudar ”. O encontro durou menos de meia hora, mas o gesto político mais importante que o Papa apresentará é o encontro. organizado na sexta-feira no Vaticano na presença do Ministro da Economia Martin Guzman e do Presidente do Fundo. A Casa Monetária Internacional falará. Kristalina Georgieva sobre as dívidas externas e os problemas que envolvem os países mais negligenciados. O Papa interveio nisso em várias ocasiões e o governo considera essas medidas “necessárias”.

Após o encontro com Francisco, o presidente se reuniu com o presidente da República Sergio Mattarella e o primeiro-ministro Mario Draghi, que apoiaram a postura argentina em relação ao Fundo Monetário Internacional como chefes dos três países que visitou. Eu fiz. A semana – Portugal, Espanha e França -. Hoje, às nove, ele se encontrará com o chefe do Fundo Monetário Internacional.

Às 9h50, o carro do presidente entrou na Cidade do Vaticano pela entrada da Santa Igreja e foi recebido pelas autoridades da Casa Pontifícia, cercado por um cordão de honra da guarda suíça responsável pela segurança do Papa. Exclusivo entre o Papa e o Presidente foi estudar o Salão de Paulo VI – denominado “Il Fungo” -. Lá eles falaram sobre diversos assuntos, em particular a situação da saúde na Argentina e a turnê europeia. Houve também um momento de recordação: o Papa comoveu-se porque o Ministro dos Assuntos Estratégicos, Gustavo Pelez, lhe trouxe uma réplica de uma imagem de São José, o padroeiro da igreja onde iniciou a sua missão pastoral. Fernandez também lhe mostrou uma foto: Jorge Bergoglio, muito antes de chegar a Francisco, aos 30 anos que estudava em El Salvador.

Após a reunião privada, os presentes foram trocados e os funcionários se fotografaram. Fernandez deu ao Papa os produtos orgânicos feitos por jovens recuperados do vício em lares cristãos em Villa 31, uma medalha das Ilhas Malvinas e um livro autobiográfico de Enrique Santos Despolo. Francisco deu a ele um mosaico representando um homem e uma mulher “respondendo ao chamado do Senhor no livro do Gênesis”. Ele também a apresentou com seus escritos e a mensagem do Dia Internacional da Paz. Finalmente, eles visitaram a Academia de Ciências do Vaticano.

Segundo o presidente, Fernandez considera o encontro com o Papa muito enriquecedor para ele. Ela sente que as palavras de Francisco lhe dão força e inspiração. Fernandez também se encontrou com o ministro das Relações Exteriores, Pietro Parolin, no Vaticano. Ele estava acompanhado do Chanceler Felipe Sella e do Ministro de Culto Guillermo Olivieri.

Fontes muito próximas da presidente comentaram que ela também falou sobre a América Latina durante o encontro. “Foi uma conversa maravilhosa em termos muito francos”, expressaram-no e também disseram que Fernandez acredita que cada vez que vê o Papa “o deixa cheio de bons conselhos”. Embora alguns tenham indicado que o encontro durou meia hora, nas imediações do presidente, disseram que “conversaram sobre tudo o que precisam falar” e que sua presença nas férias foi um gesto muito importante. Ontem em Roma foi o dia da Virgem de Fátima.

No entanto, o gesto político mais importante do Papa para com a Argentina é o seminário que acontecerá hoje no Vaticano, onde será discutida uma “nova arquitetura financeira internacional”. Fontes da delegação disseram: “O Papa ouviu atentamente nossas propostas e apreciamos que ele esteja sempre interessado em como podemos nos ajudar como argentinos”.

Com um dragão. Ao contrário de reuniões anteriores, neste caso não houve anúncio conjunto após a reunião com o Primeiro-Ministro italiano. Em todo caso, membros da comitiva explicaram a PáginaI12 que durante o encontro no Palazzo Chigi “se falava muito sobre política” e que embora não se conhecessem, Draghi e Fernandez tiveram um excelente encontro. O presidente causou uma impressão muito boa. Indicaram que “Draghi foi muito franco” e indicaram que discutiram as mesmas questões que foram tratadas com as autoridades de Portugal, França e Espanha: a situação foi discutida com o Fundo Monetário Internacional e o Clube de Paris, a intenção do governo de solicitar uma redução ou abolição dos juros adicionais e enviar o pedido de SDR para países com renda média de juros. Eles indicaram categoricamente que “Draghi nos garantiu que nos acompanhará.” Com relação aos impostos adicionais, o primeiro-ministro italiano sugeriu que a Argentina incluísse o tema na reunião do FMI em outubro e o apoiasse.

Draghi contou a ele sobre uma proposta para abolir o sistema de coordenação global em questões de saúde pública no G20 e Fernandez disse a ele que apoiaria a ideia.

Banco Mundial. O Diretor de Operações do Banco Mundial, Axel van Trotsenberg, foi especificamente para participar do seminário de hoje no Vaticano e solicitou especificamente um encontro com Fernandez. Por volta das duas da tarde, fui vê-lo em seu hotel na Villa Borghese. Cerca de uma hora depois da reunião, Van Trotsenberg confirmou que o Banco Mundial e o governo argentino “estão trabalhando em um ambicioso programa de investimentos de US $ 2 bilhões em infraestrutura, saúde, emprego, proteção social e projetos ambientais que melhoram a vida dos argentinos”.