Ela morre após a segunda dose da vacina Pfizer, que aconteceu na região de Treviso. Detalhes »ILMETEO.it

Covid: morre após a segunda dose da vacina Pfizer, aconteceu na região de Treviso. os detalhes

Ele morre após a segunda dose da vacina PfizerMulher de 91 anos Ela morreu Logo depois de receber A segunda dose da vacina COVID produzido por Pfizer, Diretamente no estacionamento do posto de vacinação FilorbaE a Na região de Treviso.

O triste episódio, segundo noticiou o jornal Profeta, De manhã Sábado, 8 de maio. o que aconteceu? Enquanto a velha esperava a filha receber a segunda dose da vacina PfizerE a Irma Dal AquaEle sofreu um colapso em sua circulação que resultou em sua morte. No momento em que a mulher carregou a doença 118 Uma chamada foi feita imediatamente e uma ambulância foi enviada para o local. Esperando por ajuda chegar, o Pessoal Para Centro de Polinização Filorba Ative-o para tentar reviver o homem de 91 anosCom a vantagem de um marcapasso: porém, imediatamente, até o final da intervenção, o aparelho detectou um ritmo sem choque. A tripulação do veículo médico 118, que também contava com um anestesista para reanimação, Ele tentou de todas as maneiras ajudar a velha, Continue as manobras de ressuscitação. Devido a um ritmo nítido e não traumático, o paciente, portador de doenças cardiovasculares e renais, foi encaminhado com vermelho ao pronto-socorro do Hospital Treviso. Aqui, infelizmente, a morte.

Nesse ponto, surgiram dúvidas e dúvidas de que a coisa toda poderia ser de alguma forma Relacionado a uma segunda dose de vacinação Da vacina produzida anteriormente PfizerPorque não se passou nem uma hora desde que foi dado aos idosos e depois aos falecidos. Apesar de Ussl 2 não acredita que haja uma relação entre os dois eventosNo entanto, foi necessário um exame de autópsia.