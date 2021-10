Estou em um avião para Berlim? não proibido “

O socialismo não está morto nem morrendo. “Pelo contrário, estamos testemunhando um maravilhoso retorno ao socialismo no nível europeu”, disse Cedric Wermott, co-presidente do Partido Socialista Suíço por pouco menos de um ano com Mattia Meyer de Zurique, após retornar de Berlim, onde ele foi pela última vez Domingo para festejar a vitória eleitoral dos sociais-democratas chefiados por Olaf Scholz.

Sr. Wermuth, eles o culpam por viajar para Berlim.

“Certo, não tenho nenhum problema em admitir. Dada a importância desta eleição para a Suíça e suas relações com a Europa, decidi fazer esta viagem. Assim pude discutir o assunto com possíveis ministros no futuro governo. Fiz não tive muito tempo, tive que embarcar no avião. Não acho que seja proibido. ”

Não foi você quem pediu há dois anos a proibição de voos para destinos que podem ser alcançados em menos de dez ou doze horas de trem, como Berlim?

Mas primeiro temos que modernizar o sistema ferroviário de alta velocidade na Europa. Só depois disso as viagens curtas podem ser proibidas. Esse foi o equívoco da lei do dióxido de carbono. Não podemos impor uma proibição hoje e depois esperar trinta anos para propor uma alternativa. Devemos primeiro permitir que as pessoas mudem seu modo de vida. ”

Não seria realmente incrível se cada um de nós tentasse fazer a sua parte?

Essa é a estratégia liberal, que é culpar o povo. Mas os culpados da crise climática não são cidadãos individuais, mas aqueles que travaram a transformação ambiental por anos: o lobby do petróleo, as corporações multinacionais e o centro financeiro. Para resolver a crise, não basta recorrer à responsabilidade individual. A forma como nossa economia funciona tem que mudar. ”

De qualquer forma, ele conseguiu festejar em Berlim.

A esquerda continuou ganhando eleições nos últimos meses. Na Escandinávia, Portugal, Espanha e agora Alemanha. Ninguém teria acreditado até recentemente. Esses resultados mostram que vale a pena colocar a questão social no centro do debate. Na Alemanha, o SPD falou sobre questões específicas, salários mínimos, seguro social e pensões. Isso permitiu que se tornasse uma força importante novamente. ” READ A Airbnb está procurando 12 viajantes 'Nômades' e voos grátis para experimentar o Corriere.it إقامة

Na Suíça, por outro lado, eles lançam iniciativas muito ideológicas que são sistematicamente eliminadas pela população, como a recente iniciativa dos 99%.

O domingo passado foi um grande sucesso para a propaganda de direita, que definiu nossa iniciativa como extremista. Na verdade, foi moderado. Ele não exigiu uma mudança na propriedade dos meios de produção, mas apenas um maior equilíbrio nos impostos. ”

Os cidadãos se deixaram enganar?

Eu entendo que, em face de uma campanha de mentiras, os cidadãos podem ter temido por seus empregos. No entanto, houve um terço dos eleitores que não se permitiu temer a propaganda dos lobbies econômicos. Nada mal para uma iniciativa que foi praticamente implementada apenas pela juventude socialista. ”

E a socialista Jacqueline Badran apontou o dedo à mídia, que acreditava que não permitiria um debate justo. você compartilha

“Claro, é isso. Os principais meios de comunicação na Suíça são eles próprios grandes empresas. Por isso, defendem os interesses das grandes empresas”.

Você está dizendo que os repórteres têm razão?

Não estou falando de repórteres. Muitos gostariam de fazer jornalismo objetivo. Mas em termos de questões econômicas, eles são forçados a cumprir totalmente a linha de energia. Este é o problema da nossa democracia ”.

Como isso pode ser resolvido?

“A lei de mídia, que votaremos no próximo ano, é realmente um primeiro passo para ter mais jornalistas independentes.”

Muitas vezes ela é criticada por seguir uma carreira política sem realmente ter trabalhado. Como ele responde?

“Dizer à nossa geração que antes de praticar política é necessário ter fundado pelo menos três empresas é dizer que você não precisa fazer política antes dos 60 anos.” READ Um personagem provoca euforia e uma chuva de compras Pizzeria Avary

Mas você sente que representa os trabalhadores?

“Acho que represento muito melhor a população, por exemplo, a presidência da United Development Corporation, que é formada por milionários, banqueiros, pessoas que frequentaram universidades de elite nos Estados Unidos e que herdaram seus negócios de seus pais.”

Como você representa a população?

“Moro com a minha esposa, temos dois filhos, trabalhamos juntos e procuramos encontrar as melhores soluções para conciliar a vida profissional e familiar. Como a maioria da população. Atacar uma pessoa em sua biografia e não com argumentos indica falta de argumentos. ”

Mas também é verdade que na política quase não há mais trabalhadores, caixas e empregados simples.

“Isso mesmo. Não sou contra os estudantes universitários, porque eu mesma sou uma universidade. Mas o sistema não foi desenhado de forma que uma vendedora Migros também pudesse participar da vida política. A classe trabalhadora está sub-representada. Isso definitivamente tem que mudar . ”

O Partido Socialista ainda é o Partido dos Trabalhadores?

“Sim, a nossa força em comparação com outros partidos social-democratas europeus é que nunca nos tornamos um partido elitista. Fomos defender conquistas sociais, direitos trabalhistas e salários mínimos. No entanto, concordo com a necessidade de abrir mais o Parlamento à classe trabalhadora , que hoje é composta não só por homens que vestem o uniforme azul que vai para a fábrica, mas também por quem trabalha na venda, na indústria de bebidas e na saúde … ”.

Você não tem medo de que os verdes roubem uma parte dos eleitores da esquerda?

“Matia Meyer e eu estamos convencidos de que nosso dever como socialistas é mudar o país e o mundo, para torná-los mais justos, mais ecológicos, mais de esquerda. Isso significa que nossos inimigos certamente não são dos Verdes. ” READ Faturamento e aumento de preços: como se defender

Por que você tem um passaporte italiano?

“A minha avó é da província de Trento. Para escapar do fascismo, ela se refugiou na Suíça, onde se casou com meu bisavô Bernese. Eu pedi um passaporte em 2002, quase por precaução, porque a Suíça ainda não havia assinado o Acordo de Liberdade de Circulação. ”

Você apoia a Suíça ou a Itália?

“Sempre digo que nas três primeiras rodadas do torneio torço pela Suíça e depois pela Itália. É bom ser campeão mundial ou europeu de vez em quando … Mas se as duas seleções jogarem uma contra a outra, sinto-me emocionalmente mais suíço do que italiano ”.

Ontem, outro Argao de ascendência italiana foi eleito para liderar o partido, o PLR. Qual é o segredo do seu sucesso?

“A situação em Aargau é muito polarizada. Quem conseguir cavar um espaço em Aargau também poderá fazê-lo em Berna. Daí o centro suíço de Aargau, localizado entre dois grandes blocos em Berna e Zurique, talvez seja por isso que nós tem menos oponentes ».

A eleição de Thierry Burkart aproxima o PS e o PLR?

“Tenho uma relação de confiança com o Burkhart e isso também será positivo para a relação entre as duas partes. Isso não significa que somos diferentes e continuaremos diferentes politicamente. ”

© CdT.ch – Todos os direitos reservados