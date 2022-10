Alemanha e Áustria são os países com mais reciclagem. Na Itália, 499 kg de resíduos urbanos per capita

Os resíduos urbanos representam 10% dos 2,5 mil milhões de toneladas de resíduos produzidos anualmente na União Europeia, mas são também os mais visíveis e complexos pela sua composição, origens e relação com os padrões de consumo diferentes.

Em 2018, a União Europeia estabeleceu novas metas ambiciosas para reciclagem, embalagens de resíduos e aterros. O objetivo dessas novas regras é promover a transição para um modelo mais sustentáveleconomia circular.

Em março de 2020, a Comissão Europeia lançou um arquivo Plano de negócios para economia circular Que visa eliminar o desperdício através de uma melhor gestão de recursos. Em fevereiro de 2021, o Parlamento Europeu votou a favor da Um novo plano de negócios para a economia circularsolicita medidas adicionais para alcançar uma economia neutra em carbono, ambientalmente sustentável, livre de toxinas e totalmente reciclada até 2050. Regras mais rígidas sobre reciclagem eMetas vinculativas para 2030 sobre o uso de materiais e a pegada ecológica.

Os eurodeputados também pediram aos países da UE que aumentem a reciclagem de alta qualidade, acabem com os aterros e reduzam a queima de resíduos.

Em outubro de 2022, o Parlamento aprovou um Revise as regras para POPs Reduzir a quantidade de produtos químicos perigosos em resíduos e processos de produção. As novas regras estabelecerão restrições mais rígidas, proibirão certos produtos químicos e manterão os poluentes fora da reciclagem.

Geração de resíduos na Europa. No período 2005-2018, a quantidade total média de resíduos urbanos per capita na União Europeia diminuiu. No entanto, com diferenças de tendências entre os países membros: em alguns casos, a quantidade média de resíduos urbanos per capita aumentou (Tcheca, Dinamarca, Alemanha, Grécia, Malta), enquanto outros países registraram uma diminuição (Bulgária, Holanda, Romênia, Espanha e Hungria).

Em termos absolutos, a quantidade média de resíduos urbanos per capita é mais elevada na Dinamarca, Alemanha, Malta e Chipre e mais baixa na República Checa, Roménia, Polónia e Hungria. Os países mais ricos geralmente produzem mais resíduos, e o turismo ajuda a aumentar a renda per capita em países como Chipre e Malta.

gestão de resíduos. Evitar totalmente a produção de resíduos seria a melhor opção para o meio ambiente, mas mais cedo ou mais tarde tudo o que usamos se tornará lixo descartado.

De acordo com a “Hierarquia de Gestão de Resíduos” contida nas regras da UE, as soluções preferidas sãoPrevenção e reutilizaçãoDando a um produto uma segunda vida e um novo uso antes que se torne um desperdício. Para continuar, o Reciclando (incluindo compostagem) e outros métodos de recuperação, como combustão de resíduos com incineradores para geração de energia (embora controverso em alguns países). simples disposição em aterroO método mais barato, mas também o pior para o ambiente e a saúde, deve ser a última opção a considerar.

de acordo com Estatísticas recentes de 2017E a 46% de todos os resíduos urbanos na UE são reciclados ou compostados. No entanto, os métodos de gestão de resíduos variam muito entre os estados membros e muitos países ainda usam aterros sanitários para descartar grande parte de seus resíduos municipais.

O aterro sanitário é quase inexistente nos países do noroeste da União Europeia (Bélgica, Holanda, Suécia, Dinamarca, Alemanha, Áustria e Finlândia), que gerenciam os resíduos urbanos principalmente através do uso de incineradores e métodos de reciclagem.

Alemanha e Áustria lideram o ranking dos países que mais reciclam.

Nos países da Europa de Leste e do Sul, a utilização de aterros continua a ser o principal método de gestão de resíduos. Para Malta, Chipre e Grécia, mais de 80% dos resíduos acabam em aterros; Para Bulgária, Croácia, Eslováquia e Romênia mais de 60%; Para Espanha e Portugal cerca de 50%).

Outros Estados-Membros (Estónia, Luxemburgo, França, Irlanda, Eslovénia, ItáliaLetônia, Lituânia) descartam cerca de um terço de seus resíduos em aterros, mas também usam incineradores e reciclam mais de 40% dos resíduos domésticos (excluindo Estônia e Letônia).

Entre 2006 e 2017, a utilização de aterros diminuiu significativamente na Estónia (60 pontos percentuais), Finlândia (57), Letónia (64), Lituânia (65) e Eslovénia (69).