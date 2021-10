Carros, setembro negro de recordes: 50.000 carros a menos em 2020

O mês de setembro é negro para o automóvel, com queda de 32,7% nos registros em relação ao mesmo mês de 2020 e um mercado fortemente condicionado pelas dificuldades de produção do setor, que voltou após as férias de verão à produção proporcionalmente e arranca devido à escassez. de microchips. Um resultado que serve de alerta em uma fase econômica marcada pela retomada dos principais indicadores, onde o setor automotivo, por outro lado, vê seu desempenho e as perspectivas piorarem.

frenagem em setembro

O número de setembro último também é uma desaceleração significativa em relação ao resultado do mesmo mês de 2019, de -26,2%, com a Unrae, associação das montadoras estrangeiras, destacando como o número total dos nove meses indica perda total de mais de 300.000 veículos caíram 20,6% em comparação com o mesmo período de 2019.

download…

Recue apesar dos incentivos

Em setembro foi registada uma perda de um terço das vendas no mercado italiano, numa base anual, o equivalente a cerca de 50 mil automóveis a menos, nota o Centro Studi Promotor “, apesar de ter entrado em vigor a partir de 2 de agosto, graças a a nova alocação de fundos e incentivos para mais carros populares, aqueles que emitem entre 61 e 135 gramas de dióxido de carbono por quilômetro ”.

Crise de Ingredientes

A queda na produção de softwares de microprocessadores por empresas asiáticas e o crescimento simultâneo da demanda por componentes do setor eletrônico – laptops, tablets e smartphones – afetaram a complexa cadeia produtiva do setor automotivo na esteira da pandemia. Um mecanismo que atingiu um delicado ato de equilíbrio, impedindo o fornecimento de microchips destinados ao setor automotivo, com a produção paralisada em todo o mundo.

Tesla está em ascensão

Durante o mês, as vendas das principais marcas permaneceram negativas, com apenas algumas exceções como Tesla (de mil para quase 1.500 unidades vendidas em setembro de 2021 em relação ao ano anterior), Land Rover, que cresceu 15%, mas sempre em quantidades limitadas, junto com Juntamente com Kia, Dr. e Hyundai. Por outro lado, desde o início do ano, todas as marcas conseguiram manter um resultado positivo para 2020 no período janeiro-setembro graças à recuperação nos últimos meses. Aqui também há exceções: a Alfa Romeo, que perde 27% dos registros em um ano, e a Renault, que deixa para trás cerca de 1% das vendas.