Mercados de ações hoje, 9 de fevereiro. A UE fechou fraca, Milão pelo lado positivo. Saras e família Moratti confirmam conversa com Vitol

Europa desacelera após arranque de Wall Street

Os mercados bolsistas europeus continuam a enfraquecer após o início cauteloso de Wall Street, apoiados pela revisão indolor dos dados de inflação dos EUA em 2023 pelo Labor Bureau. A Piazza Affari, que caminha contra a tendência, subiu 0,4%, enquanto Londres (-0,1%), Frankfurt (-0,2%) e Paris (-0,2%) tiveram dificuldades em uma sessão sem big macro data, enquanto os investidores permanecem em espera A margem aguarda dados de inflação dos EUA na próxima terça-feira. As obrigações estão fracas, com os rendimentos das obrigações governamentais a subir ligeiramente. O BTP subiu 3 pontos base para 3,95%, com a margem BTP-Bund permanecendo inalterada em 157 pontos base. Na frente energética, o petróleo está em alta, com o WTI a subir para 77 dólares por barril (+1%) e o crude Brent a atingir 82,2 dólares (+0,7%), enquanto o gás na Europa caiu 2,8% para 27 euros por barril. Na arena Avari, a Iveco voa atrás das contas (+8,1%), à frente da Leonardo (+3,4%). O Banco Bpm também teve um bom desempenho (+2,1%) após resultados trimestrais e um cupom mais alto, e as ações de automóveis tiveram um bom desempenho com Ferrari (+2,1%), Stellantis (+1,6%), vibrante Stm (+1,5%), Interpump (+1,5 %) e Tim (+1%). Bancos de duas velocidades com Unicredit em alta (+0,9%) e Mps (-1,5%) e Intesa (-0,8%) em queda. As vendas no Mediobanca no dia das contas (-1,6%), e as instalações tiveram um desempenho fraco com Hera (-3,2%) e A2A (-2,5%). Saras fica sem Ftse Mib (+9,6%) após confirmar negociações com Vitol sobre participação da família Moratti.