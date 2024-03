Portugal tem usado a austeridade para alcançar o crescimento e defender-se dos choques

“Eles introduziram reformas que ajudaram a restaurar a competitividade”, diz Carlo Cottarelli. “O governo anterior fez isso e os socialistas seguiram o mesmo caminho.”

Roma. o Portugal tem sido largamente subestimado como uma história de sucesso na gestão de um programa de austeridade internacionalEstabilidade política e eliminação do populismo. “Todos mencionam a Grécia e não olham para os casos de países que tiveram programas no âmbito da Troika que correram muito bem, como a Irlanda e Portugal”, afirma. Carlo Cottarelli Que, como Diretor Executivo do FMI, acompanha há anos as políticas financeiras europeias, especialmente as políticas portuguesas. Fizeram reformas que ajudaram a restaurar a competitividade. O governo anterior fez isso e os socialistas seguiram o mesmo caminho. Não é verdade, como ouvimos na televisão em Itália, que tenham invertido esta tendência com as políticas de Keynes.

O que é progresso? A taxa de desemprego atingiu o pico de 16% em 2013 e os jovens foram duramente atingidos. Está agora em 7%, o nível mais baixo desde 2004. Registou-se uma diminuição acentuada do número de desempregados de longa duração e uma diminuição do desemprego juvenil O que não excede a média europeia. Os rendimentos das obrigações portuguesas situaram-se na casa dos dois dígitos em 2011-2012. Em contraste, o rendimento das obrigações a 10 anos ronda actualmente os 1,3%, o que indica uma melhoria notável. Isto significa um nível aceitável para os investidores que não envolve riscos elevados, como mostra o rendimento das obrigações italianas a 10 anos, de 2,6 por cento, que tem permanecido estável nestes níveis – se não superiores – desde a criação da zona euro verde. Governo. Não somente. A disciplina financeira é adquirida. O défice total em 2010 ascendeu a cerca de 11 por cento do PIB. No ano passado, o défice diminuiu e Lisboa aproximou-se de um orçamento equilibrado. O défice orçamental atingiu 0,5% em 2018, prevendo-se que diminua para 0,3% em 2019. Apenas um ano, 2017, foi uma excepção devido à recapitalização do Fundo de Depósitos Públicos. Subirá então para 1,6 em 2023, à medida que o crescimento abranda e os pagamentos de juros aumentam. O caminho oposto ao italiano, onde, segundo as previsões da OCDE, o défice subirá para 3 por cento em 2020. A dívida pública portuguesa atingiu o pico de 130,6 por cento do PIB em 2014, e permanece muito elevada em 120, e cairá para 111 em 2023. Estes desenvolvimentos reforçaram a resistência da economia portuguesa a futuros choques externos, como o abrandamento da economia continental previsto para o final deste ano. Em 2011, Portugal solicitou ajuda à União Europeia e obteve empréstimos no valor de 73 mil milhões de euros, entrando no chamado programa Troika com o FMI, a Comissão e o Banco Central Europeu, de onde saiu em 2014. O ponto de viragem reside sobretudo na capacidade de implementar políticas coerentes, independentemente dos partidos no governo.

“Portugal conseguiu ganhar um nível de credibilidade nunca antes visto”, lembrou o ministro das Finanças, Mário Centeno, ao Il Sole 24 Ore. O anterior governo conservador liderado por Pedro Passos Coelho reduziu o défice e tirou o país do programa de austeridade. Desde o final de Novembro de 2015, existe um governo minoritário de centro-esquerda liderado pelo socialista António Costa., primeiro ministro. O governo é apoiado por uma aliança sem precedentes entre o Partido Socialista e três partidos de esquerda, o Bloco de Esquerde, o Partido Comunista Português, e o Partido Verde do Partido da Ecologia Verde. Os bons resultados estimularam o consumo e aumentaram a popularidade do executivo. O Partido Socialista aproxima-se das eleições de Outubro com um índice de aprovação entre 37 e 40 por cento. “Os socialistas foram ao governo dizendo: Chega de austeridade, mas mantiveram as contas em ordem, aumentando alguns gastos e cortando outros. Lá, apesar da forte recessão e do programa da Troika, o fenómeno do populismo como vemos em Itália não existe”, diz Cottarelli. “A população portuguesa adorava receitas simples e sair do euro não era problema nenhum, muito menos a aversão à Europa.”