Vespa, quem produz motores? Aqui está quem está lidando com isso hoje

Vespa é uma franquia local conhecida em todo o mundo. Seus motores enlouqueceram os entusiastas em diferentes épocas.

Um símbolo made in Italy, um orgulho que todo o mundo inveja e um automóvel único e inovador. A Vespa, em todas as suas vertentes, foi pioneira no conceito moderno de scooter, tornando-se no pós-guerra um veículo ideal para viagens rápidas e confortáveis.. A Itália naquela época era um país extraordinário Onde os génios podem expressar a sua criatividade, sem restrições burocráticas ou necessidades xenófobas.

Naquela época, foram apresentadas ideias incríveis que impactaram toda a sociedade. Nasceram carros e motocicletas que poderiam definir uma época. Para se recuperarem, após a conclusão desastrosa da Segunda Guerra Mundial, Os engenheiros criaram veículos capazes de representar 100% o modelo Bel Paese.

Junto com os Fiats históricos, talvez nenhum veículo incorpore mais os valores do nosso país do que a Vespa. O conceito de viagem evoluiu até na Itália, tornando-se mais democrático. Os jovens sentiram a necessidade de viajar livremente e sem preocupações. Quando em 1945 o engenheiro Corradino D'Ascanio, nascido em 1891, decidiu discutir com Enrico Biagio Para criar um modelo inovador de duas rodas, o mundo inteiro mudou para sempre.

Os requisitos que o carro tinha eram os seguintes: versatilidade em qualquer superfície e baixo custo. O modelo de scooter da Piaggio, patenteado em 23 de abril de 1946, foi imediatamente recebido com entusiasmo. A Vespa V98 de 1946, conhecida como Farobasso, apresentava um motor monocilíndrico de 98 cc, dois tempos, resfriado por ar forçado por um ventilador montado em um ímã no volante. A potência era de 3,2 cv a 4.500 rpm a uma velocidade média de 60 km/h. No entanto, a Vespa 125 de 1948 estava equipada com um motor monocilíndrico V1M de 124.789 cc com oito ciclos de operação de dois tempos e uma taxa de compressão de 6,5:1.

Produção de motores Vespa

Depois chegou a vez, em 1955, de outro modelo histórico que atingiu pela primeira vez os 100 km/h. Em 1955 foi lançada a Vespa 150 GS, que se tornou uma verdadeira instituição para a juventude da época. A tabela de preços atual inclui motocicletas de 125 cc e 300 cc com injeção eletrônica, distribuição de quatro válvulas e refrigeração líquida capazes de gerar 14 CV a 8.750 rpm, com torque máximo de 12 Nm a 6.750 rpm. Há também um lugar para eletricidade. Hoje, o desempenho está no topo, mas não existe apenas “Made in Italy” por trás da produção de motores. Com algumas modificações técnicas, as Vespas modernas podem atingir níveis de velocidade assustadores. Aqui está o que eles inventaram!

Ao longo das décadas, a Vespa foi exposta na Itália e até nos melhores museus do mundo. Do Trienal Design Museum de Milão ao Museu de Arte Moderna de Nova York. A scooter premium do grupo Piaggio é produzida na Itália nas fábricas de Pontedera, Mandello del Lario, Scorsese e… Na Índia, em Baramati, no estado de Maharashtra. A expansão também incluiu muitos concorrentes para permitir que o volume de negócios do negócio respirasse.