A Ilíada desliga a rede, muitas pessoas estão offline: há uma razão

O custo da eletricidade quase dobrou nos últimos meses, afetando indivíduos e empresas. A Ilíada, o maior serviço telefônico francês, encontrou uma maneira de economizar custos e poluição.

Muitas operadoras de telefonia tiveram sérios problemas devido ao aumento da energia elétrica, algumas delas resolveram “resolver” o problema impondo aumento de custos aos usuários, porém, a Eliad encontrou uma solução alternativa para superar esse período deixando a tarifa como está.

A Ilíada desliga a rede para economizar dinheiro

Os custos irreais da eletricidade afetaram não apenas indivíduos ou famílias, mas também grandes empresas, especialmente redes de telefonia móvel.

Para sanar o problema, muitos operadores decidiram aumentar os preços para todos os seus clientes, no entanto, o que levou a muitos resultados negativos, uma vez que os utilizadores do serviço decidiram então mudar de operador, em busca de um operador mais adequado.

A Iliad encontrou uma solução que pode deixar todos, os clientes, a empresa e o planeta felizes. Para reduzir os custos e deixar as tarifas como estão, a Iliad decidiu experimentar o desligamento noturno da rede em toda a França.

A Free Mobile, subsidiária do Grupo Iliad, decidiu fechar suas redes das 00h00 às 06h00, deixando mais de 46 mil células inativas. De fato, notou-se naqueles tempos que o baixo tráfego não justifica uma faixa de alta velocidade e aqui surgiu a ideia de colocar células 3G e 4G na banda de 2100MHz e células 5G na banda em modo de espera. Eu comecei. As células de 3,5 GHz, 3G e 4G na banda de 700 MHz também foram colocadas em espera desde meados de setembro.

No entanto, as células em questão estão programadas para reativar se for detectado alto tráfego, mas enquanto isso, esse procedimento economizará muito dinheiro para a empresa e os indivíduos, além de evitar muito desperdício de energia e proteger um pouco o planeta mais.

Medidas para economizar eletricidade

Não apenas a Ilíada, mas muitas outras empresas estão tomando medidas muito sérias na questão da economia de energia, por exemplo, a Alìper, uma conhecida cadeia de supermercados localizada no norte da Itália, decidiu desligar todas as luzes quando elas estavam fechadas, deixando apenas os dispositivos ativos que permitem o armazenamento adequado dos alimentos.

Além disso, na Áustria, o governo introduziu novos regulamentos para combater os aumentos de preços, entre os quais, além de regulamentos de aquecimento, como na Itália, também há a obrigação de desligar as luzes em todos os edifícios públicos, incluindo o edifício presidencial. Residência. À noite, na Áustria, apenas as luzes da rua permanecem ativas, para garantir a segurança de todos os cidadãos.